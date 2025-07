De las pistas a la ultraderecha: la expromesa gallega del baloncesto expulsado de la selección que hoy es líder de VOX

Hay gente que opina que la política no se debería meter en el mundo del deporte y hay quien piensa que todo está definido por la ideología, también la competición de alto nivel físico.

Si bien es cierto, sea como sea, el pensamiento o principios de cada uno se forman sea cual sea la profesión que ocupemos y los deportistas no están exentos de ello. Algunos incluso llegan a cambiar de sector y se pasan al servicio ciudadano después de colgar las botas.

Esto es precisamente el camino que decidió seguir el exjugador de baloncesto gallego, José Ángel Antelo, que actualmente es el líder del partido ultraderechista VOX en Murcia. Antelo fue una joven promesa que incluso llegó a jugar en categorías inferiores con la selección española, y que terminó asentándose en las categorías profesionales del baloncesto español.

Sin embargo, durante su etapa sub 20 salió del equipo en lo que muchos consideraron una expulsión, aunque él lo niega y apunta a que se le convirtió en un "chivo expiatorio" para "justificar el fracaso" de un equipo que apuntaba a más. Sin embargo, la Federación Española apunta que realmente el jugador y un compañero fueron realmente expulsados por conducta antidisciplinaria.

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha participado este sábado en Torre Pacheco en el acto 'Defiéndete de la inseguridad' / VOX

Antelo recientemente se ha visto en el ojo del huracán por sus declaraciones respecto a la situación de tensión en la localidad de Torre Pacheco, defendiendo la llamada a los actos de 'defensa' organizados por su partido.

El PSOE denunció las declaraciones del político donde llamaba a expulsar a los colectivos inmigrantes que delinquiesen: "A España se entra a trabajar. Aquí no se viene a delinquir, ni a violar, ni a asesinar ni a hacer ningún juego macabro contra nuestros ancianos. No queremos gente así en nuestro país. Les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno", suscitaba en las declaraciones de la discordia.

Del balón naranja al atril verde

Su camino hasta el puesto de responsabilidad que ocupa en la actualidad empezó tras su retirada en el UCAM Murcia, club en el que fue capitán durante siete temporadas, en 2019.

José Ángel Antelo, en el UCAM Murcia. / JUANCHI LOPEZ

Entró como edil de VOX en la localidad y en menos de un año se convirtió en el presidente de la gestora regional del partido, aprovechando los conocimientos adquiridos como graduado en Marketing y Dirección Comercial, además de contar con un MBA en Dirección y Gestión Deportiva. En 2020 ya era el mandamás en la Región de Murcia.

Su salto a la toma de decisiones llegó en 2023, cuando sumó los votos necesarios para entrar al Gobierno como vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Sin embargo, en 2024 abandonó el puesto dada su negativa a participar en el reparto de menores extranjeros no acompañados.

José Ángel Antelo, antes de ascender como líder de VOX en Murcia. / L. O.

Esta decisión dejaba clara su postura respecto al tema, al cual añadió en X: "La inmigración ilegal, masiva y descontrolada, supone más delincuencia y degradación de nuestros barrios", ya en 2025. Ahora su carrera se centra en todo aquello relacionado con temas de inmigración y seguridad.