Álvaro Carreras: «Abro una puerta gigante»

El gallego Álvaro Carreras, nuevo fichaje del Real Madrid, afirmó que «es un orgullo poder defender este escudo por todo lo que representa» y aseguró que está «preparado para darlo todo» por su nueva camiseta, después de «cerrar un puerta» en el Benfica y «abrir otra gigante».

«Significa todo fichar por el Real Madrid, es cumplir un sueño, volver a la que fue mi casa tres años. Aquí tengo experiencias increíbles. Estoy viviendo un sueño, con muchísimas ganas de afrontar este reto y deseando empezar», expresó el ferrolano a la prensa en la sala de prensa de la ciudad deportiva del club en Valdebebas.

El lateral reconoció que el proceso hasta llegar a Madrid «ha sido largo». «Siempre en el fútbol se habla mucho», dijo sobre los rumores previos a su llegada procedente del Benfica. «Yo estaba enfocado en mi ex equipo, teníamos el reto del Mundial, pero ahora comienzo una nueva etapa, cierro una puerta para abrir otra gigante. Estoy con muchísimas ganas de empezar ya, de afrontar una temporada que va a ser brillante», agregó.

«Cuando llegué al Benfica firmé por varios años, estaba tranquilo allí, tenía que respetar todo, porque al final es el club donde me dio todo, estoy eternamente agradecido, me dieron la oportunidad, yo tenía que hacer mi trabajo, seguir a lo mío y al final todo se dio. Hasta el último momento no me lo creía, estoy viviendo un sueño».