El plan perfecto de Arthur Ashe

Nadie daba un dólar por Arthur Ashe cuando en 1975, a los 32 años de edad, se clasificó para su primera final de Wimbledon. Con la retirada rondando la cabeza del tenista de Richmond, el mejor jugador de raza negra que había conocido el tenis, logró meterse en el duelo por el título tras un tortuoso torneo en el que había eliminado a Borg en cuartos de final y al australiano Tony Roche en una durísima semifinal resuelta en el quinto set. Nadie apostaba por él porque enfrente le esperaba un ciclón. Jimmy Connors era el indicutible mejor jugador de ese momento. En 1974 ganó tres torneos de Grand Slam y en los meses previos a Wimbledon había sumado siete títulos. Tenía 22 años y era pura electricidad que en ningún sitio se manifestaba con tanta violencia como en la hierba de Londres. Su paso por el torneo tampoco ofrecía dudas porque se plantó en la final sin ceder un solo set y después de arrollar en la semifinal a Roscoe Tanner, el mejor sacador que había en aquel momento en el circuito. Sus cañonazos no hicieron ni pestañear a Connors, indiscutible favorito para sumar un nuevo grande a su palmarés. Y por si fuera poco, las escasas ocasiones en las que ambos se habían cruzado en la pista Ashe nunca encontró la forma de inquietar a Connors.

Por si fuera poco y para añadir un punto mas morboso a la final ambos se detestaban. Representaban a mundos casi opuestos. El compromiso de Ashe entraba en colisión con el individualismo de una personalidad tan arrolladora como la de Connors. Su enfrentamiento saltó por los aires a raíz de la renuncia de Connors a disputar la Copa Davis con Estados Unidos y porque la ATP, de la que Arthur Ashe había sido su primer presidente, le sancionó con la prohibición de disputar la edición de Roland Garros de ese año por su decisión de alinearse en la Liga Profesional por equipos, una suerte de torneo muy lucrativo que chocaba directamente con torneos como la Copa Davis. Ashe, que había ganado ese torneo cuatro veces con Estados Unidos, no entendía la postura de Connors y lo manifestó duramente. El contraataque del visceral jugador de Bellevue no tardó en llegar. Semanas antes de que comenzase el Wimbledon de 1975 Connors demandó a Arthur Ashe por difamación y calumnias y le reclamaba la nada desdeñable cifra de diez millones de dólares por daños y perjuicios a raíz de unas declaraciones en las que llamó “antipatriota” por su negativa a participar en el torneo más importante por equipos del tenis mundial. En ese contexto el hecho de que ambos se viesen las caras en la final era el mejor gancho posible para los aficionados al tenis.

En medio de aquella guerra entre ambos y para añadirle aún más carga simbólica al partido, el día de la final Arthur Ashe saltó la pista central de Wimbledon vistiendo la chaqueta que formaba parte del uniforme con el que Estados Unidos disputaba la Copa Davis. La letras USA eran claramente visibles en su pecho. Todo un mensaje para su rival. Ashe había cuidado los detalles al máximo. Connors confiaba en su fuerza bruta, en su juventud, en su insolencia; pero el de Richmond tenía claro que solo un plan perfecto, en lo táctico y en lo psicológico, podía llevarle a la victoria. De ahí la importancia de los detalles como aquella chaqueta que Connors había renunciado a vestir. Pero lo más importante para Ashe fue el trabajo previo que había realizado para encontrar la forma de resistir a Connors en la hierba.

Ashe consultó por teléfono con Dennis Ralston, su capitán en la Copa Davis y compañero en dobles, y junto a sus colaboradores habituales trazó una estrategia diferente a la que solía utilizar. Jugar el partido que Connors no esperaba. Renunciar a los golpes duros, evitar un intercambio de potencia y sacar a su rival de la clase de juego que imaginaba. Se inspiraron en la victoria de Muhammad Ali en el Congo sobre George Foreman, aquella en la que Ali era consciente de que su rival era mucho más poderoso que él e intentó por todos los medios, apoyándose en las cuerdas, que Foreman fuese desgastándose tirando golpes que no llegaban a hacerle daño hasta que el cansancio le abriese el camino de la victoria.

Ashe se llevó en un papel en su raquetero con cinco ideas que debía poner en práctica. Las principales eran sacar cortado y muy abierto (un dolor de cabeza para el revés de Connors) y en los intercambios cambiar constantemente de ritmo, jugar bolas bajas, blandas, sin demasiada potencia que complicasen el drive de su rival y abusar de los tiros al centro para que no pudiesen encontrar ángulos dañinos con sus devoluciones. Connors era la clase de tenista que se aprovechaba de la potencia de su rival, que disfrutaba en los intercambios duros como había dejado claro en la semifinal ante Tanner. El plan de Ashe no tardó en dar resultados. Connors se sintió superado desde el comienzo por aquella estrategia que le impedía sacar lo mejor de su repertorio. Las bolas de su rival no estaban pensadas en ganar el punto sino en impedir que él lo hiciese y la situación comenzó a desquiciarle. Los dos primeros sets cayeron 6-1 y 6-1 del lado de Ashe y el público no salía de su asombro. La final que parecía tan desequilibrada estaba siendo efectivamente una paliza pero con los protagonistas intercambiados.

El número uno de aquel entonces se levantó para ganar el tercer parcial y ponerse 3-0 en el cuarto. Parecía que el viento cambiaba en Londres y que todo volvía a la normalidad. Una situación delicada que Ashe solventó parándose a pensar un rato y volviendo a consultar el papel que llevaba guardado en la bolsa de las raquetas. Allí estaba todo. Regresaron los golpes delicados, los saques abiertos, las bolas bajas al fondo de la pista y los cortados. Connors volvió a sentirse incómodo doblando en exceso las rodillas y Wimbledon conoció entonces a su primer y único campeón negro de la historia. En mujeres lo había logrado solo Althea Gibson, la mujer a quien entrenó Robert Walter Johnson («el padrino del tenis negro»), el técnico que condujo la carrera de Ashe tras descubrir sus condiciones en las pistas públicas en las que se había criado en Richmond. Como escribió Dave Anderson en “The New York Times”, Ashe fue aquella tarde “el asesino dulce y frío”, que apuñalaba a Connors “con silenciosa pasión, vacío de emoción; simplemente un gran y negro terror para Jimmy”.

Aquel fue el último gran día de Arthur Ashe en el mundo del tenis. Su triunfo más valioso, también el más inesperado. La victoria en Wimbledon supuso una revolución para la población negra que hasta entonces tenía casi vedado el tenis y nunca se vio a tantos niños de color en las pistas como a raíz de la victoria del jugador de Richmond. A Connors le quedaban muchos años por delante aunque entre Borg y McEnroe solo le consintieron una victoria en Wimbledon. La derrota ante Arthur Ashe la llevó clavada en el corazón durante mucho tiempo. Ese tiempo que acabó por cerrar, con alguna cicatriz, las heridas de su relación. Pocos años después Connors despediría para siempre a Ashe, retirado en 1979, tras sufrir un ataque al corazón. En una operación en 1983 recibió sangre contaminada con el virus del SIDA. Lo supo cinco años después tras serle diagnosticada toxoplasmosis. Los médicos sospecharon que esa dolencia podía ser provocada por el SIDA y así fue. Murió en 1993, a los 49 años, después de dejar una frase inolvidable cuando alguien le preguntó por qué dios le castigaba con esa enfermedad: “En el mundo 50.000.000 de chicos comienzan a jugar al tenis, 5.000.000 aprenden a jugarlo, 500.000 aprenden tenis profesional, 50.000 entran en el circuito, 5.000 llegan a jugar alguna vez un Grand Slam, 50 llegan a Wimbledon, 4 a las semifinales, 2 a la final. Cuando estaba levantando la Copa nunca le pregunté a Dios por qué a mí».