El adiós de Málaga al Mundial amplía las opciones para la repesca de Vigo

No habrá Mundial de fútbol en 2030 en la quinta ciudad del país. Málaga confirmó ayer sábado su renuncia a ser sede en el evento que España acogerá junto a Portugal y Marruecos ya que «supone un riesgo para el club y un problema para la afición y no merece la pena continuar». El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, justificaba que ésta «tiene una potencia, una fuerza y una visibilidad que el Mundial le añade poco», por lo que el desembolso de 271 millones de euros junto a la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía no estaba justificado. A su vez, el equipo blanquiazul tendría que jugar en un estadio con 12.500 butacas que dejaría fuera a más de la mitad de sus abonados.

Este «bochorno mundial» por la falta de planificación supondrá que España deba alterar los recintos escogidos para el evento apenas doce después de hacerlo. Así, la candidatura de Vigo multiplica sus opciones debido a los méritos propios acumulados estos meses, en los que se ha iniciado la reforma de Gol —que ya está con el pilotado de sus cimientos— y avanzó en el entorno de Tribuna con obras menores. «Con esto, estamos en la fase final de preparación del estadio para acoger el Mundial 2030», explicaba el alcalde Abel Caballero.

Y es que el estadio de Balaídos ya figuró entre las 11 elegidas en la primera lista del 25 de junio de 2024 (10,2004), aunque un correo entre la directora de candidatura María Tato y el entonces vicepresidente Rafael Louzán lo desplazó en favor de Anoeta (10,6026). Si se cumpliera la máxima de que fue un concurso similar a una oposición, el coliseo olívico debería entrar al correr la lista para sustituir a La Rosaleda, que logró un 11,5804. El proyecto del Nou Mestalla apenas logró un 1,4114 al no firmar la propiedad del Valencia CF los documentos exigidos por la FIFA, aunque meses después envió su propio dossier al desbloquear las obras.

Riazor, a lo suyo

Desde la RFEF siempre se apuntó que había dos ciudades «en serio riesgo» de quedar fuera, siendo A Coruña la otra. No obstante, el gobierno de Inés Rey dice mantener su «hoja de ruta». Así, fuentes municipales aseguran que el problema de Málaga es independiente a la candidatura coruñesa y que esta renuncia en nada altera su camino para adecuarse a las exigencias de la FIFA, aunque sigue sin desvelar cómo será.

El Gobierno local pospuso en el pleno del pasado 5 de junio aclarar el estado del proyecto de reforma del estadio de Riazor para adecuarlo a las exigencias de una sede mundialista ante una pregunta que formuló el grupo municipal del BNG. «Cuando llegue el momento de poner en común el proyecto de mejora, reforma y ampliación, lo haremos. Es estratégico. Primero es gestionar y gobernar y, después, poner en común. Discreción en un entorno hostil y competitivo», comentó el concejal Gonzalo Castro. El edil de Cultura estimó en el mes de marzo que «en verano» lograrían perfilar «la financiación privada y el proyecto del estadio». Actualmente, no se ha concretado el aforo final, el reparto de financiación entre administraciones e inversores privados, los plazos de adjudicación y ejecución de las obras ni cómo afectará al Deportivo.

La candidatura coruñesa fue la peor valorada por la FIFA el pasado mes de noviembre (3,4), a tres décimas de la malagueña.