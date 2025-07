Iberconsa acude al rescate

El Amfiv ha dado una bocanada de aire aunque sigue bajo vigilancia. El club vigués formalizó su preinscripción en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas después de la prórroga que una semana que se le concedió para que solucionase su falta de recursos para dar ese paso. El compromiso de Iberconsa, su patrocinador, de aumentar la cantidad con la que ayudan al Amfiv llevó a la directiva viguesa a dar ese paso y tratar en las próximas semanas de completar su financiación para la próxima temporada con la ayuda de las diferentes administraciones.

El plazo concluía hace siete días pero el Amfiv pidió una prórroga porque no tenía los 60.000 euros necesarios para completar el presupuesto debido a la subida de costes que acarrera la competición. La Superliga BSR le dio una semana a mayores y a última hora apareció una vez más Iberconsa, patrocinador desde 2018 del Amfiv, para garantizar una cantidad superior a la que venía entregando al club.

Aunque la cantidad no cubre el montante total que necesita el club para afrontar la temporada, supone un apoyo explícito para que el Iberconsa Amfiv recabe las ayudas institucionales necesarias antes del comienzo la competición y no pierda la oportunidad de formar parte de la competición liguera. Ahora el club debe convencer a las instituciones y cuenta con la ventaja de que la Liga no comienza hasta el mes de octubre y eso le permite disponer de más tiempo para desarrollar las gestiones. Pero el club mantiene su hoja de ruta que pasa ahora por acabar de formar la plantilla que tendrá la próxima temporada en la máxima categoría.