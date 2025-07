El camionero que grabó el coche de Diego Jota niega el exceso de velocidad

El camionero portugués que grabó el Lamborghini en el que viajaba Diogo Jota y su hermano mientras se incendiaba, habló ayer con el Correio da Manha portugués para defenderse de las críticas que estaba recibiendo, la mayor parte de ellas acusándole de grabar la escena y no prestar ayuda.

Duarte asegura que grabó el incendio cuando pasó con su camión, pero que en cuanto sobrepasó el coche se detuvo e intentó “ayudar con el extintor, pero desafortunadamente no se podía hacer nada”. Y sentencia: “Tengo la conciencia tranquila”. El camionero asegura que un compañero suyo sí presenció en vivo el accidente lo que podría ayudar a la investigación.

Duarte además asegura que los dos hermanos no circulaban con exceso de velocidad, al menos cuando le adelantaron unos cinco minutos antes de que tuviera lugar el siniestro: “La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Es una carretera que no vale nada, muy oscura, y pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban muy tranquilos”.