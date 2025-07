Un puñetazo en el Puy de Dome

Antes del comienzo del Tour de 1975 en Charleroi había en el ambiente una mezcla de excitación y temor. Eddy Merckx, treinta años recién cumplidos, estaba ante la posibilidad de convertirse en el primer corredor de la historia en ganar seis veces la ronda francesa y deshacer así el empate que mantenía con Anquetil, la gloria nacional. El desasosiego entre los más fieles a Monsieur Crono estaba justificado porque el belga no sabía lo que era perder un Tour. Desde su irrupción en las carreteras francesas en 1969 había ganado en sus cinco apariciones porque en 1973 renunció a participar con el objetivo de hacer doblete en el Giro y la Vuelta. Cierto es que el destino le guiñó un ojo cuando en 1972 la célebre y desgraciada caía de Luis Ocaña en Menté le abrió las puertas a una victoria improbable en aquel momento, pero incluso eso constituía una prueba evidente de que el Tour de Francia quería a Merckx por encima del resto de ciclistas.

Por si fuera poco el belga estaba muy lejos de mostrar el mínimo síntoma de decandencia o de cansancio. En 1975 llegaba a la salida del Tour después de firmar una primavera propia de un genio en la que estuvo a punto de sumar de manera consecutiva los cuatro “monumentos” disputados en esa temporada: ganó la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la Lieja y solo se escapó de la serie triunfal la París-Roubaix. En el velódromo de la localidad francesa uno de sus grandes enemigos, el “gitano” Roger de Vlaeminck, le arrebató la victoria en aquel esprint protagonizado por los cuatro belgas que llegaron juntos a meta e impidió el monopolio del “caníbal” que rumió su rabia por un amargo segundo puesto y por los dos pinchazos sufridos en momentos clave de la prueba. Pero aquel rendimiento constituía un aviso claro de lo que esperaba en el Tour.

Los temores de quienes deseaban ver a Merckx caído no tardaron en confirmarse porque el belga atacó sin desmayo en las primeras etapas, sin éxito, pero con el objetivo de empujar a todos sus rivales a un grado de tensión y de desgaste máximo. Para él aquellos ataques en terrenos poco propicios era su modo de sembrar para cuando el peso de los kilómetros y la dureza del recorrido le permitiese hacer la recolecta. El joven Francesco Moser, en su estreno en el Tour, fue el líder de aquellos primeros días por el norte de Francia. El italiano mantuvo el amarillo hasta que en la crono del séptimo día Eddy Merckx ya no aguantó más y se colocó como nuevo líder de la carrera con un margen que fue creciendo en los siguientes días . Tras una nueva victoria otra etapa contra el crono el belga salió de los Pirineos con una ventaja de cerca de dos minutos sobre el francés Thevenet que había causado una buena impresión en las etapas de mayor desnivel pero no lo suficiente como para comprometer a Merckx. El panorama parecía desolador para los que rogaban por un mínimo de competencia y de igualdad. En la etapa catorce la carrera llegaba al Puy de Dome, el gigante del macizo central, el preludio de las jornadas alpinas que aún faltaban por vivir. La etapa parece controlada. Thevenet tomó una ventaja mínima sobre Merckx, pero el belga le seguía con la mirada sin inquietarse a la espera de ese último esfuerzo, tan habitual en él, con el que cerraría el hueco con facilidad e incluso podría arrebatarle algún segundo de ventaja. Justo cuando falta un kilómetro un aficionado sale de entre la multitud y suelta un duro puñetazo en el costado del belga que se sostiene a duras penas sobre la bicicleta. Lo inesperado de un golpe en pleno esfuerzo le deja sin aire, le roba la energía y sufre durante esos últimos metros en los que Thevenet le recorta cuarenta segundos y se queda a poco más de un minuto en la general. Enfurecido Merckx se lleva a los gendarmes e identifica claramente al agresor que es detenido al instante.

Pero el golpe se convirtió en un problema mucho mayor que la indignación del momento. El día siguiente era de descanso y Merckx lo pasó en cama aquejado de un profundo dolor. Apenas pudo dormir por la molestia. Los médicos dijeron que sufría un hematoma hepático y le recetaron calmantes y anticoagulantes. La carrera se reanuda con la etapa reina, una jornada criminal de cinco puertos y más de doscientos kilómetros que acaba en Pra-Loup en la que Merckx decide que pasen pocas cosas y resistir los anunciados ataques de Bernard Thevenet. Pero como el escorpión de la fábula el belga no puede renunciar a su naturaleza. En el penúltimo puerto del día advierte que el francés pasa por alguna dificultad y en su cabeza ya no existe el dolor sino la posibilidad de liquidar el Tour. Ataca y se marcha solo en el Col d´Allos. El descenso es una verdadera locura que Merckx afronta como un suicida lo que obliga a sus perseguidores a tomar los mismos riesgos. La situación llega al punto de que el coche que conduce el director del Bianchi, el equipo de Felice Gimondi, se despeña aunque milagrosamente sus ocupantes pudieron salir a tiempo del vehículo. Ese es el punto esquizofrénico en el que Merckx tiene al Tour de Francia en ese momento. Llega a las primeras cuestas de Pra-Loup (seis kilómetros de ascensión) con dos minutos de ventaja. Pero es ahí, en ese preciso instante, cuando Merckx entiende que algo no va bien. Su respiración es dificultosa y no encuentra un desarrollo en el que se sienta cómodo. Le cuesta mover la bicicleta, el calor se le hace insoportable, le duelen el costado, las piernas y su orgullo infinito. Gimondi y Thevenet no tardan en superarle. El francés gana la etapa y se convierte en el nuevo líder de la carrera con más de dos minutos de ventaja sobre Merckx que llega muerto a la meta y lanza una sentencia en caliente que nadie termina de creerse: “He perdido el Tour”. Cuando se quita el maillot en el hotel descubre que todo su costado derecho es un moratón gigante.

Merckx no volvería a vestir nunca de amarillo. Ni en esa edición ni en las posteriores. Los días siguientes no deja de lanzar ataques a Thevenet que el francés controla gracias al buen trabajo de su equipo, el Peugeot. El belga está a dos minutos y se niega a entregarse. Su esfuerzo y obstinación lo retratan mejor que nunca y dan una idea aún más precisa de la clase de persona que era. En la etapa diecisiete se lleva un tremendo golpe en la mandíbula y a la conclusión de la etapa las pruebas desvelan que sufre una fractura del maxilar, pero “el caníbal” renuncia a marcharse para casa pese a los consejos que recibe de su entorno preocupado. “Le restaría mérito a la victoria de Thevenet” confiesa y permanece en carrera lanzando ataques a todas horas.

Su actitud hace que se gane el respeto incluso de aquellos que sentían ciertos reparos por su voracidad o de quienes deseaban su derrota para que mantuviese la igualdad con Anquetil. La humanidad de Eddy Merckx aquellos días conquistó el corazón de todo el mundo. Una derrota había sido casi tan grande como buena parte de sus victorias. En 1975, hace ahora cincuenta años, el ciclismo vio perder un Tour a Eddy Merckx. Parecía algo imposible y todo comenzó por el puñetazo de un loco en el Puy de Dome.