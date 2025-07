Jéssica Bouzas cae con honor sobre la hierba

Wimbledon no la vio ganar, pero sí crecer. Y mucho. Jéssica Bouzas Maneiro firmó este lunes la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam, plantando cara de tú a tú a la potente rusa Liudmila Samsonova en los octavos de final del All England Club. Fue un duelo de alta intensidad, decidido por los pequeños detalles, en el que la jugadora gallega no pudo culminar la hazaña, pero sí se marchó con el respeto del circuito y un nuevo estatus: el de tenista top-50 del mundo.

El marcador final, 7-5 y 7-5, refleja una pelea igualada, con alternativas, tensión y emociones. Pero también esconde la verdadera diferencia entre ambas: la gestión de las bolas de break. Mientras Bouzas generó más oportunidades —un total de doce a lo largo del encuentro—, solo fue capaz de convertir tres. Samsonova, en cambio, más certera y firme en los momentos clave, aprovechó cinco de las nueve que dispuso. Y esa efectividad en los puntos calientes, en una pista como la número 2 de Wimbledon, marca la frontera entre avanzar o despedirse.

El partido arrancó con personalidad por parte de Bouzas. Rompió el servicio inicial de Samsonova y se puso 3-1 arriba, mostrando agresividad desde el fondo de pista y confianza con el revés paralelo. Sin embargo, la rusa fue elevando progresivamente la potencia y precisión de sus golpes, especialmente al saque. En el sexto juego, y con 40-15 a favor, Jéssica cedió su servicio, permitiendo el empate a 3. Aún así, volvió a demostrar carácter: dispuso de tres bolas de rotura y logró el 4-3 con una brillante secuencia de golpes al fondo de la pista.

Pero el primer set se convirtió en un vaivén emocional. Con 5-4 y saque, Bouzas dispuso de dos bolas de set que no logró cerrar. Una dejada se quedó en la red y, tras una doble falta y varios errores forzados por la solidez de su rival, Samsonova le dio la vuelta. Otro error con el segundo saque en el 6-5 acabó entregando el set a la rusa, que no necesitó mucho más que su fiabilidad para castigar cualquier titubeo.

El segundo parcial mantuvo el pulso. Ninguna aflojaba y los intercambios ganaban en calidad y dramatismo. Con 1-1, la vilagarciana tuvo un 15-40 que se esfumó con cuatro puntos consecutivos de Samsonova. El patrón se repetía: la gallega generaba peligro, pero la rusa lo neutralizaba sin piedad. Jéssica siguió luchando (2-2), salvó momentos delicados con firmeza y llegó al 4-4 con opciones.

A partir de ahí, la dureza de los golpes y la tensión marcaron el desenlace. Samsonova ganó su servicio en blanco para el 5-4. Bouzas, con personalidad, reaccionó a pesar de comenzar con una doble falta.

Una dejada sutil y una derecha poderosa pusieron el 5-5. Parecía que el set podía ir al límite. Pero el guion se repitió. Jéssica dispuso de dos bolas de rotura para ponerse por delante, ambas salvadas por la rusa. Y cuando Samsonova tuvo su opción, no perdonó: break para el 6-5.

Con la presión a máxima potencia, Samsonova se colocó con dos bolas de partido. Bouzas salvó la primera con un revés cruzado de enorme categoría. Pero la segunda se le escapó, con la cinta desviando el golpe de forma caprichosa, como ya lo había hecho en el primer set pero en sentido favorable a la jugadora rusa. Un desenlace cruel, pero que no empaña el mérito de la vilagarciana.

Entre las 50 mejores del mundo

Porque más allá del resultado, Jessica Bouzas ha logrado algo mucho más duradero: consolidarse como una jugadora a tener en cuenta en el circuito. Su paso por Wimbledon la sitúa, por primera vez, entre las 50 mejores del ranking mundial, un salto que premia no solo su talento, sino su capacidad de competir en grandes escenarios. A sus 22 años, y con una proyección en alza, lo ocurrido en la hierba londinense no es un final, sino el inicio de una nueva etapa.

El All England Club despidió a la vilagarciana entre aplausos. Quizá no levantó los brazos en señal de victoria, pero dejó una imagen imborrable: la de una tenista que no se rinde, que pelea cada punto, y que ya ha escrito el primer gran capítulo de su historia en Wimbledon. La siguiente página está en blanco. Y promete.