Bouzas rompe su techo

La segunda semana de un grande. Esa barrera dejará de ser desconocida para Jéssica Bouzas que ayer se ganó su presencia en los octavos de final de Wimbledon tras vencer a Diyana Yamstremska por 6-2, 2-6 y 6-3 después de ochenta minutos de intercambios violentos que la gallega dominó gracias a su mano firme y a su convicción granítica. Ni cuento sopló el viento el contra dudó.

La victoria supone un hito histórico para el deporte gallego que nunca ha tenido a uno de sus representantes entre los dieciséis mejores de uno de los cuatro grandes. Era una meta para la que Bouzas estaba destinada. Antes que ella solo el gran Oscar Burrieza (otro adicto a Wimbledon, lastrado por las continuas lesiones de rodilla) y Lourdes Domínguez habían perseguido esa meta. Bouzas ya había estado en tercer ronda tres veces en su vida repartidas entre Wimbledon y Roland Garros. En una carrera que siempre ha dado pequeños pero sólidos pasos hacia delante estaba claro que esa puerta un día se abriría para ella. Su juego y su ambición lo anunciaban. Pese a lo irregular que es en otros momentos de la temporada la gallega se siente feliz en los grandes escenarios. Es ahí donde parece soltarse y responder a la exigencia con su mejor repertorio. Así sucedió ayer en la pista 14 -una de las secundarias del sagrado complejo de Wimbledon- donde Jéssica Bouzas rompió su techo y vivió su día más feliz después de su triunfo de hace un año cuando revolucionó el torneo al eliminar a la campeona de 2023, Vondrousova.

A sus 22 años, Bouzas descubrirá qué supone adentrarse en la segunda semana de un grande y podrá comenzar a celebrar su ingreso entre las cincuenta mejores del circuiro, donde caerá cuando caiga el telón en la edición de Wimbledon de este año. Ahora le queda defender el honor del tenis femenino porque ya es la única que permanece en el cuadro. Eliminadas Paula Badosa y Cristina Bucsa la vilagarciana se medirá el lunes con la rusa Liudmila Samsonova (que venció a 6-2 y 6-3 a Daria Kasatkina en un gran partido). Es la 19 del mundo, un rival de enorme calibre pero que Bouzas abordará con su tradicional valentía.

Bouzas celebra la victoria de ayer. / Europa Press

El torneo le ha dado argumentos para sentirse optimista. Ella Seidel, Sofia Kenin (jugadora que ya sabe lo que es ganar un grande) y Diyana Yamstremska (que fue la verdugo de Coco Gauff, ganadora hace un mes en París) constituían un camino complejo por el que la gallega ha ido avanzando con firmeza, dominadora, sin grandes bajones ni caídas en su rendimiento. Ayer se impuso en primer set con facilidad antes de que la lluvia obligase a detener el partido durante dos horas. La ucraniana regresó con las ideas claras para llevarse un parcial que había desequilibrado antes de que la lluvia hiciese su papel. Y en el parcial definitivo volvió su mejor versión, en los peloteos violentos en los que volvió a demostrar que no renuncia a atacar siempre que puede. Mejor un paso adelante que uno atrás. Yamstremska, irregular, estuvo por debajo del nivel de Bouzas que superada la hora y veinte de partido levantó los brazos y se echó la mano a la cara como si no creyese lo que estaba sucediendo. Incluso dudó si adelantar el abrazo con su equipo y su familia que aplaudía desde una de las esquinas de la pequeña pista. El lunes lo harán desde uno de los recintos más relevantes del complejo. Jéssica Bouzas estará en octavos de final, donde ningún gallego ha estado jamás y que en la historia del tenis femenino han logrado antes que ella Arantxa Sánchez Vicario, Lili Álvarez, Conchita Martínez, Paula Badosa, Carla Suárez, Garbiñe Muguruza, Magüi Serna y Virginia Ruano.

«Cuando vienes a tu primer cuadro final de Wimbledon y juegas en la pista central con la vigente campeona, pues luego una primera ronda normal se te hace lo más, no fácil, pero lo más normal del mundo. Entonces, creo que sobre todo mi mentalidad ha cambiado mucho de venir aquí a hacerlo muy bien, no sólo a presentarme y a ver qué pasa», aseguró Bouzas. «No sé si la palabra es liberada, pero sí motivada. Esto me da ganas de seguir, de creer mucho más en mí y de saber que esto es posible, que es posible llegar a octavos y más allá. Estoy con muchas ganas. Sabía que podía hacerlo», indicó.

Sinner arrolla al español Pedro Martínez

El italiano Jannik Sinner cumplió los pronósticos y superó con facilidad este sábado al español Pedro Martínez, que hizo un meritorio segundo set pero no pudo contrarrestar la calidad del número uno del mundo (6-1, 6-3 y 6-1).El español disputó el primer partido de su vida en la pista central de Wimbledon y lo hizo con el techo cerrado debido a la lluvia, unas condiciones que, si ya de por sí Sinner era claro favorito, fortalecían aún más al italiano.Su salida en tromba a la pista fue esclarecedora de lo que iba a pasar. Ganó 15 de los 18 primeros juegos y Pedro Martínez solo pudo respirar de alivio y quitar el cero de su marcador con el 5-1, justo después de una pausa médica.