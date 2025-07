El Iberconsa Amfiv tiene siete días para formalizar su inscripción

El Iberconsa Amfiv corre serio peligro como hace semanas apuntábamos en estas páginas. Ayer finalizó el plazo para la inscripción de equipos para la disputa de la temporada 25/26 de la Superliga BSR sin que el cluhb vigués pudiese formalizar su presencia en la división de élite del baloncesto en silla de ruedas que llevan veinte años disputando de forma ininterrumpida.

El club presidido por Chechu Beiro ha solicitado un aplazamiento a los responsables de la competición para intentar buscar los fondos para disputar la temporada con garantías. De ser concedido este aplazamiento, el Iberconsa tendría siete días para realizar la inscripción. Si el Iberconsa Amfiv no consigue completar el presupuesto necesario, no jugará la próxima temporada.

El presidente del club, Chechu Beiro, insiste en que el aumento de desplazamientos y el encarecimiento del costo de los viajes en los últimos años convierten la situación actual del Iberconsa Amfiv en algo insostenible. “Esta temporada tendremos que realizar dos viajes en avión a Canarias, dos a Andalucía, uno a Badalona y otro a Albacete. Con el presupuesto actual es inviable afrontar solamente estos desplazamientos. Con la incorporación este año de otro equipo canario y otro equipo andaluz, nos vemos obligados a tomar una decisión drástica. Creo que a nadie le duele más que a mí abandonar el legado que mi tío, Pablo Beiro, creó en esta ciudad hace más de 40 años pero tal y como están las cosas, la situación es insostenible.”

Beiro ha golpeado todas las puertas posibles pero, por el momento, los intentos han sido infructuosos. “He solicitado varias veces una reunión con el Concello de Vigo pero no he obtenido respuesta. El pasado miércoles nos recibió la Deputación de Pontevedra y nos prometió unas respuesta la próxima semana. Tenemos de fecha tope el viernes 11 de julio. También nos hemos reunido con nuestros patrocinadores y les hemos explicado la situación. Necesitamos un mínimo de 60.000 euros más en el presupuesto para afrontar la temporada con garantías. Si no es posible conseguirlos, entenderemos que el Iberconsa Amfiv ha cumplido una etapa para la ciudad y, con la más profunda de las tristezas, nos veremos obligados a aparcar este proyecto».