Así juega Oliver Tarvet, el segundo rival de Alcaraz en Wimbledon

Carlos Alcaraz afronta este miércoles su segundo partido en Wimbledon, tras haber superado con dificultad al italiano Fabio Fognini en primera ronda. El murciano se batirá al británico Oliver Tarvet, 733 del mundo y que ya ha pasado a la historia al convertirse en el primer tenista amateur en llegar al cuadro principal de Wimbledon.

“Esto es lo que uno sueña de niño, siempre vine a este torneo cuando era pequeño, es para lo que trabajas, un objetivo a largo plazo. Que todo suceda tan repentinamente lo hace más especial, pero siento que nada cambiará cuando juegue contra Alcaraz. Vine aquí sin ninguna expectativa, estoy seguro de que puedo ganar a cualquiera y Alcaraz no es una excepción", dijo emocionado tras su pase a segunda ronda.

"Si está aquí es porque se lo merece, porque está jugando un buen tenis. No tengo que pensar que voy a ganar fácil y tengo que tenerle respeto. No importa su ránking ni los partidos que haya jugado, va a ser un partido difícil. No voy a pensar en nada más que en jugar mi mejor tenis", manifestó Alcaraz tras su sufrida victoria ante Fabio Fognini.

El partido entre Carlos Alcarazy Oliver Tarvet, correspondiente a la segunda ronda de Wimbledon 2025, tendrá lugar hoy miércoles 2 de julio. El encuentro se disputará en el segundo turno de la Pista Central, por lo que dará comienzo no antes de las 16:00 horas (CET).

En caso de acceder a la siguiente ronda, el rival más probable de Alcaraz sería el canadiense Auger-Aliassime. En unos hipotéticos octavos, la temprana eliminación de Tsitsipas deja a Andrey Rublev como la mayor amenaza del murciano.