Ana Arnau: "Es muy importante apoyar y visibilizar los deportes minoritarios"

Ana Arnau Camarena (Madrid, 1995) es una exgimnasta profesional que el próximo 17 de julio será la embajadora del IFSC World Cup Comunidad de Madrid. Tras retirarse del mundo profesional el 15 de diciembre de 2024 después de lograr el sueño de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, actualmente está centrada en otros proyectos personales y oportunidades profesionales que le van surgiendo. Arnau reside en Alcobendas, donde se celebrará el certamen de escalada.

Durante su trayectoria en la gimnasia rítmica, ganó cinco medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, en los años 2022 y 2023, y otras cinco en el Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica entre los años 2022 y 2024. También obtuvo algunos podios en la Copa del Mundo, además de participar en los Juegos Olímpicos de París, donde ocupó el décimo lugar en la prueba de grupos.

¿Cuál será tu papel en esta Copa del Mundo de Escalada?

Voy a ser embajadora. Tengo muchas de ganar de participar en todas las actividades que me toquen, estar en contacto con la gente y disfrutar del evento.

Siendo madrileña, ¿para ti que supone que te hayan escogido como embajadora del evento?

Es un privilegio y me parece muy idóneo que yo, siendo madrileña, sea la embajadora. Siempre se agradece que una competición como una Copa del Mundo se haga aquí en Madrid, que tenemos buenas instalaciones.

¿Has practicado escalada deportiva alguna vez? ¿Lo sigues?

La verdad es que no, pero tengo muchas ganas de verlo y saber lo que se siente al subir tan alto.

¿Qué te parecen este tipo de eventos que ayudan a que deportes no tan reconocidos se acerquen a la gente?

Creo que es muy importante apoyar y visibilizar los deportes minoritarios. En mi caso, que hago gimnasia rítmica, antes también era un deporte minoritario y ahora cada vez hay más niños que lo practican. Pero igual que la escalada, que como tú has dicho es un deporte minoritario, yo creo que dándole visibilidad y los recursos necesarios también podría llegar a ser más practicado por niños.

El pasado verano participaste en las Olimpiadas de París, ¿cómo es para un deportista cumplir su sueño de estar en unas Olimpiadas?

Como has dicho, los Juegos Olímpicos son el sueño y el mayor objetivo de todo deportista. Fue una experiencia única, que se va a quedar grabada en mí para siempre. Aunque es verdad que la competición no fue como todos deseamos, la experiencia fue inolvidable. Yo animo a todos los deportistas que tienen en mente su objetivo de los Juegos Olímpicos que, aunque lo vean muy lejos, luchen por ellos porque merecen la pena. Es la competición más bonita que he vivido.

A finales de año anunciaste tu retirada de la gimnasia rítmica a nivel profesional. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

Después de los Juegos Olímpicos, decidí acabar con mi carrera deportiva. Considero que tengo una buena trayectoria, he tenido buenos resultados. Fue por decisión propia, porque la gimnasia rítmica requiere mucho sacrificio; también entran en parte lesiones físicas y psicológicas. Entonces, yo consideré que ese fue mi máximo. Yo lo había dado todo en la gimnasia y decidí dar un paso al lado.

A día de hoy, ¿cuál es tu relación con el deporte?

Yo sigo haciendo deporte por mi cuenta, sobre todo, en el gimnasio. También sigo vinculada a la gimnasia rítmica, pero desde otra perspectiva. Ahora soy entrenadora. Entreno a niñas pequeñas en el club donde yo empecé y me veo muy reflejada en ellas. Intento mostrar y contagiar todo lo que he aprendido, toda mi experiencia. También me he sacado un título de jueza para poder puntuar. De una forma u otra, sigo vinculada al deporte que tanto he practicado y que más me gusta.