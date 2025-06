Primera reválida del Real Madrid: Gonzalo, Huijsen y Arda se suben a la ‘Xabineta’

El madridismo ha lanzado las campanas al vuelo con dos cómodas victorias sobre Pachuca y Salzburgo. Rivales de escasa entidad que no invitan a sacar grandes conclusiones, pero que han permitido a Xabi Alonso ir completando su hoja de ruta para mutar a un grupo perezoso y anárquico como el que heredó en un equipo de autor como el comienza a vislumbrarse. Pese a las dos victorias ante mexicanos y austriacos, el partido más revelador para Alonso fue el jugado en Miami ante el Al Hilal, donde se vio obligado a salir con un 4-4-2 que desnudó los vicios adquiridos por el equipo en la etapa final de la era Ancelotti, que ya denunció el propio Carletto. Agujeros defensivos en los laterales, falta de compromiso colectivo en defensa, problemas de fluidez en la medular… Tres partidos después, la 'Xabineta' comienza a adivinarse y ya tiene rasgos identificables.

Huijsen luce galones en la línea de tres

En el segundo partido ante el Pachuca asomó el dibujo con tres centrales en los minutos finales, al saltar Rudiger al campo, y frente a los austriacos lo propuso de salida evidenciando que la presión alta es más armónica con este dibujo. Tchouameni se posicionó en el centro, pero Huijsen sigue siendo el quaterback de la zaga blanca con esa naturalidad para salir por ambos perfiles al ser ambidextro. La línea de tres permitió además a Alexander-Arnold despreocuparse de cuidar su espalda y eso le permitió mostrarse en ataque. En la izquierda el voluntarismo de Fran García será completado por un fichaje, que cada vez parece que se aleja más de Álvaro Carreras.

Arda, cerca de la pelota

Xabi quiere a Arda cerca de la zona de creación. Es un jugador con talento y con eso que ahora se denomina en el deporte ‘IQ’, la clásica buena lectura de juego de siempre. Físicamente debe crecer, aunque está rodeado de un Valverde que Xabi ha disfrazado de Gerrard y del poliédrico Tchouameni, que es ancla y central, a tiempo parcial. Sin embargo, todo está pendiente de la llegada de ese mediocentro que definirá el pedigrí de este Real Madrid de Xabi. Se comenzó hablando de Enzo, Rodri, MacAllister, Tonalli… Luego se pasó a Angelo Stiller y el último nombre que ha sonado es el de Rubén Neves. No será ninguno de ellos y cada día que pasa hay menos burbujas.

Goles llegando al espacio y a la contra

Hasta que el Madrid fiche al mediocentro capital en el dibujo de Xabi, la prioridad es que la manta le tape más la cabeza que los pies. Y ese equilibrio defensivo es innegociable, de ahí la apuesta por el 3-5-2. Por eso en ataque ha pedido al equipo llegando por sorpresa a los espacios, lo que complica a los rivales defender la zona. Así han llegado los siete goles del Madrid en el Mundial de Clubes, siendo cuatro de ellos a la contra. El gol de Gonzalo contra el Al Hilal fue una contra en la que el canterano remató la asistencia de Rodrygo. Ante el Pachuca Bellingham llegó desde atrás para aprovechar un pase de Fran García tras otra gran maniobra de Gonzalo. El ariete también asistió a Arda de primeras en la incorporación del turco en el segundo tanto y Valverde apareció a la espalda de la zaga mexicana para anotar el tercero tras una pared con Brahim. Ante el Salzburgo Vinícius se estrenó finalizando una contra, Valverde marcó a placer una asistencia de Vinícius de tacón llegando al espacio y Gonzalo lo cerró con otra contra. La paciencia para saber cuándo aparecer en los espacios y la velocidad en las transiciones para atacar antes de que el rival arme su defensa son las claves del ataque blanco.

Gonzalo, ariete y primer defensor

El canterano es el pichichi del equipo, empatado a dos goles con Valverde, pero Xabi le pide mucho más que ser el finalizador en el área. El joven lo ha entendido a la perfección. Siempre ofrece una salida a los centrales bajando a descargar de primeras sobre sus compañeros, y es muy generoso en ataque, donde ha participado decisivamente en cuatro de los siete goles del equipo. Además de anotar el primer y el último de los tantos del equipo en esta fase de grupos de la liguilla, dio una asistencia a Arda en el segundo ante el Pachuca, y en el primero tocó de primeras para Fran García arrastrando a los centrales en la jugada que terminó en gol de Bellingham.

A todo eso se suma su implicación en el trabajo defensivo, donde es el primer defensor del equipo. Gonzalo trabaja mucho y sabe perfectamente a qué central debe flotar para condicionar la salida del balón por el lado débil del rival como se ha visto en los partidos. Titular en los tres partidos por la baja de Mbappé, se ha ganado el puesto de alternativa al francés ofreciendo otros recursos de los que Kylián no dispone. Jugador fuerte en el contacto y con un gran juego aéreo, pese a no medir lo que Joselu. Es el conejo que Xabi se ha sacado de la manga.

Ceballos, los lesionados y Rodrygo

El siguiente paso en la hoja de ruta pasa por activar a los jugadores que aún no han entrado en dinámica por la falta de minutos. Dani Ceballos evidenció ante Pachuca en media hora que tiene calidad para ser el jugador asociativo de la medular, donde Xabi necesita ese tipo de futbolista. El de Tolosa le ha dicho al sevillano que “vas a jugar muchos minutos”, pero hasta el momento no ha dispuesto de esas oportunidades. Carvajal y Militao van a su ritmo y se limitan a trabajar con el grupo quemando etapas, pero no se va a madrugar ningún plazo de recuperación porque al ser lesiones de gravedad los servicios médicos ya advirtieron que no esperaban que debutasen en Estados Unidos. Si lo ha hecho Rudiger y cuando Camavinga o Mendy estén en condiciones, se sumarán también al grupo. Igual que un Mbappé que se va recuperando a su ritmo de la gastronteritis aguda que la ha hecho perder cinco kilos de peso. Rodrygo es la gran incógnita. Xabi ha tenido buenas palabras para él, pero en el club dando por hecho que si hay que salir a comprar un mediocentro de campanillas, será con el dinero que se obtenga del traspaso del brasileño. Y en medio de ese contexto, Rodrygo sigue con un rol secundario arrumbado al fondo del banquillo.