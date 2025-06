Modric fichará por el AC Milan tras el Mundial de Clubs

El gran deseo de Luka Modric, a punto de alcanzar los 40 años, era brindarse una última temporada en el Real Madrid. Su hoja de ruta personal hace tiempo que está clara: jugar al máximo nivel hasta el verano que viene, coronando su majestuosa carrera disputando un quinto Mundial con Croacia.

Sin embargo, y pese a la voluntad de Xabi Alonso de seguir contando con sus servicios para el inicio de su etapa en el Santiago Bernabéu, en las oficinas del club blanco decidieron que la etapa de Modric llegaba este verano a su final. Una decisión que ha obligado a Modric a buscar una alternativa. Y a encontrarla: será jugador del AC Milan cuando finalice el Mundial de Clubs.

"Su llegada es fundamental"

No es todavía oficial, no hay un comunicado, pero el director deportivo 'rossonero', Igli Tare, lo ha dado por hecho en declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport': "Me reuní con él en persona y vi a un chico con muchas ganas de ser competitivo. Su llegada es fundamental para un grupo que necesita jugadores como él, con liderazgo".

El ejecutivo albanés destacó también la condición de aficionado milanista de Modric para ponderar "lo que transmitirá en términos de mentalidad, liderazgo y profesionalidad" a un equipo que busca un resurgimiento de la mano de Massimiliano Allegri, tras una temporada decepcionante que resolvió con un octavo puesto en la Serie A.

Con protagonismo en el Mundial de Clubs

Todo esto llegará después de que el Real Madrid termine su periplo en el Mundial de Clubs. Una competición en la que Alonso está contando con el todavía capitán blanco. Frente al Pachuca ingresó en el campo a los 60 minutos, sustituyendo a Arda Güler; y en el estreno contra el Al Hilal lo hizo en el 84, en el lugar de Jude Bellingham.

Modric es el primero de los jugadores que salen este verano del Real Madrid que encuentra equipo. De Jesús Vallejo, ya de vacaciones, no hay apenas noticias, mientras que Lucas Vázquez, que como Modric apura en EEUU sus últimos días de blanco, tiene ofertas de España y también de destinos extranjeros.