«La federación nos está poniendo piedras en el camino con el K4»

¿Qué sabor le deja el Europeo?

Pues hay que independizar los dos resultados. Con el K4 (500) estamos teniendo muchas vueltas. Al principio montamos un K4 de temporada, luego Cooper anunció que se iba, ahora volvimos a ir con Cooper al Europeo, para el Mundial montaremos otro... Los altibajos y los movimientos nos están pasando bastante factura en los entrenamientos y en el resultado.

En la prueba individual se llevó un bronce...

Ya, pero como estoy centrado en el K4... Con tantos cambios no hay tiempo para tener un barco acoplado en el K4 y hacer también entrenamientos efectivos en el K1.

¿Tendrá estabilidad a partir de ahora en el K4?

Espero que sí, la verdad. La Federación nos está mareando bastante. Al contrario de poner facilidades, nos están poniendo piedras en el camino y espero que de una vez por todas podamos sacar un barco adelante y prepararlo en condiciones, como se merece.

¿La sustitución de Cooper será el único cambio o habrá más?

Solo Cooper ya, en teoría. Se baja del barco y el seleccionador, si se lo permiten bien, meterá a la persona que considera adecuada.

Suele ser comedido. Le debe molestar la situación para expresarlo públicamente.

Es una situación bastante incómoda y se ve en los resultados. Un barco con el que hubiéramos trabajado en condiciones igual optaba a una medalla. Pero no. Al final, con estas tonterías están jugando con el trabajo de la gente.

Usted debía ser el líder de la embarcación. ¿Es posible?

Dentro del barco se puede hablar de un liderazgo en los entrenamientos, en tirar de la gente, en cómo se trabaja, pero la responsabilidad se tiene que delegar en el seleccionador. Se le tiene que dar el poder de gestionar las situaciones porque es la persona más cualificada. Es como si al seleccionador de fútbol no le dejasen decidir quién juega. Una locura; para eso no tengas seleccionador.

¿Saben el sustituto de Cooper?

Más o menos está aclarado. No sé si es oficial, estamos a la espera de que lo confirmen.

¿Pueden competir así por medalla en el próximo Mundial?

No tenemos la plaza para el Mundial. Al bajarse Cooper la perdemos. Ahora en el Campeonato de España tenemos justo otro selectivo, en el que contaremos con esa persona que entra ahora, para conseguir la plaza. Seguimos ahí, selectivo tras selectivo. Así, claro, ¿quién va a entrenar?

¿Le consuela el bronce del K1?

Sabía que podía estar ahí. Fue una carrera muy igualada, pero tampoco la preparé nada. Estuvimos sacando entrenamientos en K 4 porque había que apurar ese rendimiento en la distancia olímpica, que es lo que importa. Y me encontré bien, pero no había para más. Una parte de la regata, después de la salida, es puro entrenamiento; es correr por el medio de la competición. Y eso no se consigue sin más, hay que trabajarlo. Estoy bastante contento porque sé que tengo margen de mejora.

¿Espera que mejore el trato siendo el K4-500 el barco estrella?

Yo no digo que seamos el barco estrella ni nada, simplemente pido que podamos trabajar tranquilos. Yo estoy aquí para entrenar, para trabajar y no para andar pensando en otras cosas. Yo me quiero centrar en lo mío, que es entrenar y trabajar y poder sacar el mejor barco; no en estar pensando en otras cosas, ni en temas políticos ni en nada de eso.