El Valencia desperdicia su gran ocasión

El Valencia Basket tuvo cerca la victoria en la pista del Madrid pero no supo rematar y la reacción blanca permitió llevar el duelo a la prórroga, donde sentenció con claridad. Los de Chus Mateo están a un solo triunfo de llevarse la Liga Endesa aunque lo tendrán que hacer en La Fonteta, donde será una historia completamente diferente.

Valencia llegó a ganar 73-82 a falta de 5:42 y Costello lo mantuvo en control (81-88). Campazzo acercaba al Madrid (87-88). Los nervios atenazaron al cuadro de Pedro Martínez. Feliz cometía una falta en defensa dando tiros libres a Arostegui. Fallaba el primero y anotaba el segundo (87-89) a 31 segundos del final.

Mateo metía a Llull y lograba igualar el duelo con una penetración fácil a 8 segundos del final. Valencia tenía la última bola para ganar el encuentro. Montero no era capaz de anotar un triple lejano y el duelo se iba a la prórroga (89-89) donde un Feliz en racha fue decisivo.

Pedro Martínez aseguró que se marcha «quemado» con el arbitraje de los últimos minutos, que ha sido «un despropósito» y que ha contado con «acciones muy decisivas» que no puede «entender». Incidió en un tapón que consideró ilegal realizado por Tavares a una bandeja de Montero. «Ninguno de los tres árbitros ha pitado para ir a revisarlo. Y, claro, si no pitan, no se puede revisar. Son árbitros muy expertos, que saben cuándo sí (se puede ir a revisar) y cuándo no», criticó.