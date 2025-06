El Atlético de Madrid necesita una proeza ante el Botafogo

Un 3-0. Ese es el resultado que necesita el Atlético de Madrid en su último partido de la fase de grupos hoy (21:00, Telecinco) contra el Botafogo de Brasil, campeón de la Libertadores, para clasificarse para los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA. Los criterios del torneo establecen que, en caso de un triple empate -como el que podrían protagonizar Botafogo, Atlético y Paris Saint-Germain a 6 puntos-, el desempate se resuelve por la diferencia de goles en los duelos directos entre estos equipos.

El PSG, si vence al Seattle Sounders, aseguraría la clasificación con un +3 en ese apartado. La segunda plaza se decidiría en el cruce entre Botafogo (actualmente con +1) y Atlético (-4). Para darle la vuelta y meterse en semifinales, el Atlético necesita ganar por tres goles.

El Atlético de Madrid afronta una verdadera final ante un rival de primer nivel.No es una misión imposible para el Atlético de Madrid, que, de los 8 últimos partidos disputados, ha ganado 4 por tres goles o más de diferencia.

Después del buen partido frente al Seattle de la MLS, el técnico rojiblanco, Diego Simeone, no tiene motivos para retocar demasiado su once titular, más allá de cubrir la muy probable baja de Giménez, que acabó con molestias y no se ha entrenado con el grupo.Para ocupar el lugar en el centro de la zaga que deja Giménez, Simeone podrá contar con Clément Lenglet, sancionado contra el Seattle. Formará pareja muy probablemente con Robin Le Normand. Si se confirma la repetición del once en el resto de puestos, el Atleti saldrá en ataque con Julián Álvarez, Giuliano Simenone y Alexander Sorloth, con cero goles entre los tres en lo que va de torneo.

Para medir las posibilidades reales de los rojiblancos serán claves los resultados que dé la intensa presión con la que los hombres de Simeone saltarán al campo.Una eliminación en la fase de grupos supondría un auténtico jarro de agua fría para una plantilla que se había puesto el Mundial de Clubes como objetivo para arreglar una temporada que terminó con mal sabor de boca.