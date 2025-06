A Liga Galega arrinca en Redondela o día 28

A Pobra acolleu a presentación oficial da Liga Galega de Traiñeiras. O acto realizouse na praia da Lombiña, contando coa intervención do alcalde, José Carlos Vidal; do conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e do presidente de Asociación Liga Noroeste, Francisco Javier Rodríguez Barros. Tamén representantes dos distintos clubs. Na Liga tomarán parte preto dunha trintena de equipos, enfrontándose ás distintas probas entre o sábado 28 de xuño e finais de agosto.

A Liga Galega de Traiñeiras dará comezo o vindeiro sábado coas probas que se disputarán en Redondela. No caso do municipio pobrense, a cita fixada no calendario da Liga terá lugar o sábado, 12 de xullo, coa XX Bandeira Concello da Pobra.

A competición conta cunha Liga A e cunha B, na que competirá o Club Remo Puebla. En total, serán 16 os conxuntos que tomarán parte na competición. No apartado feminino serán 10 os equipos participantes.