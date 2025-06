La tricolor está de vuelta: el Alertanavia regresa a Preferente

El Club Polideportivo Alertanavia está de vuelta en Preferente, categoría que abandonó hace apenas un año. Sí, la tricolor regresa fuerte, porque esos colores (amarillo de la casaca del Alerta, blanco del Traviesas y rojo del Navia) representan una historia intensa de dos colosos, el C.P. Alerta –el club creado en 1962 por Alfonso González, aún hoy presidente, y Daniel Ochoa– y el Traviesas (la fusión en 1986 para dar lugar al Alerta Traviesas) a los que se unió en 2012 la SD Navia para adoptar al denominación actual. Más de seis décadas de fútbol de barrio, de parroquia, en una sola camiseta.

El fulgurante ascenso logrado hace unos días tras un solo año de penitencia en 1ª Autonómica ha coincidido en el tiempo con esos hilos que maneja, tan preciso como juguetón, el destino: Adrián Fernández ha sido al Alertanavia 24/25 lo que la filosofía de Claudio Giráldez ha significado para el Celta: cantera y gente joven con oportunidades. Todo en sus respectivas dimensiones, paralelas pero de similitudes en sus grandes trazos.

«Aportamos valores, buenos técnicos y un sistema de entrenamiento muy estudiado, además de que nos fijamos mucho en el tipo de persona… pero sin pagar un euro», explica el presidente, nacido en 1945, inagotable enciclopedia de deporte vigués por todo lo que él mismo ha representado también en el voleibol (árbitro internacional) o en el balonmano.

El Alertanavia acabó segundo el campeonato, a siete puntos (76 por 69) del Tyde, único que ascendió como campeón de la liga a doble vuelta. «Nuestro objetivo era el ascenso directo, pero en algún momento nos hemos dormido», apunta Alfonso, autocrítico pero orgulloso como nadie de defender el amateurismo para su plantilla.

Continuidad pese al descenso

«Fue determinante acabar segundos para jugar la vuelta de las dos eliminatorias siempre en casa», sostiene Adrián. El joven técnico (35 años) estuvo en la base del club hasta cadetes y hace siete años regresó al Pahiño para incorporarse como entrenador de formación, primero con cadetes y después con juveniles. Durante la pasada temporada, con la salida de Abel Lomba, se hizo cargo del equipo y, aunque el once vigués no logró la salvación, la directiva le propuso continuar. «Nuestro final de temporada fue bueno y me dieron continuidad», recuerda. Y supo aprovechar la oportunidad.

«Hemos contado con bastantes jóvenes. Siempre pensé que al club llegaba alguna gente que no ofrecía más nivel que lo que teníamos dentro», dice… y esa idea la aplicó a rajatabla, manteniendo jugadores con tiempo en la entidad y subiendo a varios juveniles («tienen más identidad de club, les hacía ilusión subir», matiza), amén de fichar sangre fresca, caso de David Somoza, que llegaba del juvenil del Valladares y ha sido pichichi del grupo 6 de 1ª Galicia con 30 goles (34 sumando los del play-off).

Dos poderosos rivales

Con esa pócima de veteranos más savia nueva llena de sentimiento tricolor, la marmita del Alerta acabó con dos poderosos oponentes, el Unión y el Castro lucense. «Durante la temporada venía poca gente al Federativo de Coia, pero en las eliminatorias llenamos. Nunca lo había visto así. A los jugadores los motivó muchísimo: fue algo emocionante y se sintieron casi profesionales».

Su presidente abunda: «Rianxo y Castro son los PSG de su pueblo. Allí todos se vuelcan, desde el ayuntamiento hasta las empresas. En el Castro había ex profesionales del Lugo, de 30 o 40 años, que casi podían ser el padre de un chaval nuestro». En un buen número de pueblos, el equipo de fútbol sigue siendo el rey, y eso le permite disponer de mayores recursos. Imposible en una ciudad con un tejido deportivo tan vasto como el vigués.

La plantilla del ascenso. / Alertanavia

En los play-offs esperaban equipos «fuertes, correosos». En la semifinal, el once vigués dejó al CD Unión en la cuneta. Perdió 2-1 en la ida (gol de Somoza) tras recibir el segundo tanto en el descuento, y sentenció en el minuto 85 en la vuelta (3-1, dianas de Posada, Somoza y Daniel Fernández). Y en la final, de nuevo un adverso 2-1 como visitante (gol de Alberto Pérez, de penalti) y un pulcro 2-0 en Coia, logrado en la segunda mitad (Somoza, quién si no, y Hugo Fernández), para celebrar el ascenso a costa del CD Castro.

"Que no nos lleven jugadores"

El Alertanavia seguirá con Adrián en Preferente, con inicio de pretemporada los últimos días de julio. «Tenemos un muy buen nivel de equipo técnico», alaba González. Desde su cambio de denominación en 2012, será la séptima campaña del club vigués en Preferente, tras el periodo 2014-2019 (cinco temporadas) y la 23/24. La idea es reforzarlo en la medida que sea posible, «explicando a los jugadores nuestras particularidades», insiste el presidente, y mantener lo propio «intentando que no nos lleven jugadores». El cupo de Sub-23 en 3ª RFEF es su espada de Damocles, lo que el presidente cree que a veces ciega a los jóvenes «y luego no juegan y se arrepienten», resume sobre la historia de un buen puñado de frustraciones que ocurren cada temporada.