Un gigante en Vigo: la visita de Iván Salgado

El Club Lucena Vigo adelanta su 25º aniversario con una visita muy especial. Diez años después, Iván Salgado López regresa a la ciudad olívica. El ourensano, seleccionador femenino español, gran maestro internacional y una de las principales figuras del ajedrez español, como jugador e instructor, participará en diversas actividades esta tarde en Vialia. Entre ellas, una partida con jóvenes alumnos de la entidad que sueñan con emularlo.

«Iván es amigo y quiere hacer cosas juntos», explica el fundador y presidente del Lucena, Roberto Páramos, que se ha encargado de organizar este evento. Salgado (1991) reside actualmente en la capital de Bulgaria, Sofía, donde ha formado familia. Campeón nacional absoluto y de categorías inferiores, además de Iberoamérica y de Europa, y subcampeón mundial sub 18, desde la pandemia se ha centrado más en su labor pedagógica. Y de hecho aprovechará su estancia para publicitar en el FNAC de Vialia el libro El arte de la victoria, que ha escrito junto a Carlos Martínez y en el que analiza el Campeonato del Mundo de 2023.

El acto promocional se iniciará a las 18:00. Una hora más tarde se trasladará a donde se habrá instalado un ajedrez gigante, que será el que utilicen para retarlo esos alumnos del Lucena. Los seleccionados son Guillermo Dopico (sub 18), Iago Lema (sub16), Valeria Rodríguez (sub 16), Mateo Pérez, Iván Martínez (sub 14), David Álvarez (sub12), Mateo Rey (sub 10) y Manu Ríos (sub 8). En la nómina habrían figura también Diego Ibáñez y Noa López, pero están cumpliendo su compromiso con la selección gallega en el Campeonato de España Sub 14. La partida será «informal y divertida», anticipa Páramos, y se comentará en vivo.

«Juego audaz y elegante»

Páramos, que destaca que Salgado es «reconocido por su estilo de juego audaz y elegante», se siente feliz con esta culminación de una gran temporada, en la que el Lucena ha logrado el ascenso a la División de Honor gallega. Páramos maneja varios proyectos para el futuro inmediato, como arreglar también otra visita de prestigio, la de Paco Vallejo, y apunta a proyectos de ajedrez online, formación de docentes y promoción del ajedrez femenino. Además, el club presentará su himno oficial. Ha comprometido su asistencia el Secretario Xeral para o Deporte, José Ramó Lete Lasa, que entregará un obsequio especial a Salgado.