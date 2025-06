Vigo caminará por el daño cerebral el 6 de julio

Navia acogerá el 6 de julio la IV «Carreira e andaina solidaria camiñando polo dano cerebral». El evento fue presentado en dependencias municipales por la concelleira de Benestar Social, Yolanda Aguiar, que destacó que esta cita conmemora los 25 años de actividad en las tres sedes de la Asociación Alento en Galicia, en Vigo, A Coruña y Santiago. La entidad ha recibido este año el reconocimiento de Vigués Distinguido.

Luciano Fernández Pintor, presidente de Dano Cerebral Galicia, puso en valor esa trayectoria y Jesús Vílchez, portavoz de Alento, animó a participar además de agradecer la colaboración de Discamino, Vodea y Real Club Celta.

Cinco modalidades

La carrera está abierta a personas de todas las edades y ofrece cinco modalidades: absoluta (5 km); sub 16 y sub 14 (1.200 metros); sub12 y sub 10 (600 metros), pitufos (100 metros) y andaina (5,5 km). Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de julio en Magma Sports.