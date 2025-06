El Mecalia apunta a la EHF European Cup

A Sangriña celebró la victoria sobre el Málaga el 5 de abril. No sólo por la remontada –de 19-22 a 23-22 en noventa segundos–. El resultado certificaba la conquista de la liga regular por parte del Mecalia. Un título honorífico. Las guardesas cayeron posteriormente en semifinales del play off ante el Elche. Pero no completamente estéril. La distinción llevaba aparejada la clasificación para la EHF European League. El derecho deportivo, se entiende. Ya advirtió entonces el presidente, Jesús López, que se requerían recursos financieros que sostuviesen ese logro. Y en ellos andan, con un plan B en la reserva: jugar en la EHF European Cup.

La competición continental femenina se divide en Champions League, inaccesible para los equipos españoles; European League, con rondas previas, liguilla regular y rondas posteriores; European Cup, con eliminatorias puras de inicio a fin. La European League implica más desembolso (por encima de 100.000 euros) y desgaste. La European Cup resulta más asequible, alrededor de 50.000 euros, en función de la trayectoria, y alienta los sueños. Tanto el Mecalia, en 2023, como el Conservas Orbe Zendal, este año, han disputado la final.

La situación se resolverá en las próximas semanas. El sábado 29 está prevista una charla informativa. Desde el Guardés ya han efectuado consultas sobre si podrían optar a una invitación o incluso intercambiar su plaza con el Málaga. La otra alternativa, renunciar a Europa, supondría como sanción el veto durante ciertos años de los torneos europeos.

Apoyos públicos y privados

«Todavía hay tiempo, pero necesitamos a instituciones y empresas. Es muy bonito decir que se va a Europa pero luego no tenemos el apoyo para eso», reflexiona López, que recuerda que aún ignoran cuánto ingresarán en este ejercicio del concello. «Nuestra intención no es renunciar totalmente, pero sí a lo mejor a la que nos hemos clasificado a cambio de la tercera competición».

«Últimamente la cosa está fastidiada. El deporte, además minoritario como el balonmano, y femenino, se apoya más en otras comunidades», lamenta el dirigente, optimista pese a todo: «Está complicado pero si todo sale bien, yo creo que a la Cup podemos ir. Lo sabremos en breve».