La Juventus golea tras ser figurante de Trump en la guerra de Israel e Irán

La Juventus podría celebrar su regreso a la élite de los torneos internacionales, después de años de travesía en el desierto. El claro 0-5 a un pobre Al Ain sería motivo suficiente para aparecer en las portadas, pero los 'bianconeri' aparecen en primera plana de todos los informativos de EEUU por motivos bien diferentes a los de su debut en el Mundial de Clubes. El cuadro italiano visitó la Casa Blanca y sus componentes fueron figurantes de una conversación de Donald Trump por el conflicto entre Israel e Irán.

"El presidente de la Juentus es un gran amigo"

"Me encanta recibir esta visita, la Juventus es un gran ejemplo y su presidente es un gran amigo", dijo el máximo mandatario de un país al que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha entregado el fútbol mundial de los próximos años. Ya no solo por un torneo creado para mayor gloria del dirigente suizo, también por el Mundial de selecciones de 2026 y la intención de que el torneo de clubes también regrese a suelo norteamericano, según avanzó la prensa brasileña.

Una apuesta que es puro negocio, porque el 'soccer' sigue sin ser, como demuestra la vida de las sedes del torneo, un deporte con arraigo suficiente. ¿A quién se refería Trump como su 'gran amigo' de la Juventus? El máximo mandatario de la Juventus es Gianluca Ferrero, ejecutivo designado por Exor, el holding de la familia Agnelli, con la que tiene buena relación Trump, porque, a su vez, son propietarios de FCA (Fiat Chrysler Automobiles), uno de los grandes consorcios de la importante industria automotriz del país.

La visita de la Juventus, con Infantino como acompañante, fue un acto protocolario dentro del marco de un Mundial de Clubes que, pese a las recompensas millonarias, está generando un interés secundario en su fase de grupos. Ni siquiera el anuncio del 'sold out' del Real Madrid - Al Hilal se correspondió con un estadio 100% lleno. Fue bastante más difícil para la plantilla del equipo italiano la visita institucional que su partido posterior, porque tuvieron que responder ante preguntas incómodas.

Trump: "¿Una mujer podría formar parte de la Juventus?"

Porque de la nada, el acto institucional se convirtió en una rueda de prensa sobre el conflicto de Israel e Irán. "Es interesante porque le pregunté a Tucker, expresentador de la Fox '¿Estás de acuerdo con que Irán tenga armas nucleares?', y como que no le gustó, realmente no quiso responder, pero como que no le gustó. Y le dije: ‘Bueno, si para ti está bien, entonces tú y yo sí tenemos una diferencia’, pero en realidad no está bien para él". Los jugadores entrenados por Igor Tudor no entendían absolutamente nada.

Menos todavía cuando Trump les aludió directamente por una controvertida cuestión. "¿Una mujer podría formar parte de su equipo? Decidme. ¿Qué piensas?", le pregunta el presidente a Timothy Weah, jugador estadounidense de la Juventus, que respondió: "Tenemos un equipo femenino". El presidente no quedó conforme con la respuesta: "Pero deberían jugar con otras mujeres, ¿verdad? Ya sabes, una de esas cosas. Ven, ellos son muy diplomáticos".

Por suerte, fue mucho más fácil el partido contra Al Ain, que empezó con un gol de Kolo Muani, que terminaría consiguiendo un doblete, como Conceiçao, al que se unió el turco Yildiz. La mejor de las noticias para el equipo italiano, que se pone líder de grupo por delante del Manchester City. De esa lucha de poderes saldrá el rival del Real Madrid en octavos, siempre y cuando cumpla con su deber. Ahí no habrá tanta diplomacia como en una surrealista visita a la Casa Blanca que acabó anticipando un 'God Bless Juventus'.