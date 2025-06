Año de resurgimiento para el Flic Flac

El pabellón de Armilla, en Granada, acogió el Campeonato de España de gimnasia acrobática. El Flic Flac desplazó a 24 gimnastas y dos entrenadores. La expedición viguesa logró cinco medallas en parejas y grupos y dos títulos por clubes; el que más oros colectivos junto al Mairena de Aljarefe. En alevín, Lúa y Daniela quedaron quintas; Natane, Ana y Valentina, séptimas. En cadete, oro por equipos y también de Paula, Adriana y Alba; Lía y Lucía lograron el bronce; Candela, Mara y Lorena fueron cuartas. En prejúnior, oro por equipos; plata para Bruno y Teo; bronce en dinámico y cuarto puesto para Mar, Carla y Nerea y sexta posición de Candela, Mara y Martina. Las séniors Violeta, Zurine y Atteneri ganaron el bronce.

«É onde está presente o mellor nivel acrobático, a vara de medir. Foi un campionato moi traballado para o equipo técnico, diría que moi pelexado», valora el presidente del Flic Flac, Jorge Méndez. «Podería contar mil anécdotas da tempada que explicarían a miña cara de satisfacción. Houbo moitos obstáculos no camiño que fomos quen de ir superando. Sempre me gustan máis os trofeos colectivos porque amosan mellor o estado de saúde do club».

Uno de los podios del Flic Flac. / Flic Flac

«Agora toca facer análise porque hai moito traballo por diante. Temos que planificar a vindeira tempada», añade. «Quero agradecer o gran traballo que fixo o meu equipo técnico: Abril, Almudena, Evelyn, María, Paula, Roi e Rubén. Foron os artífices do noso rexurdimento».