Bono, el héroe marroquí del Al Hilal que dejó 'blanco' al Madrid

El Al Hilal es uno de los equipos más poderosos de Arabia Saudí. El faraónico proyecto del que forma parte el español Esteve Calzada como CEO desde diciembre de 2023 ha llamado la atención en los últimos años por sus estelares fichajes, que lo han convertido poco a poco en el gran exponente de la Saudi Pro League. Milinkovic-Savic, Koulibaly, Rúben Neves, Malcolm, Mitrovic, Renan Lodi o Cancelo son algunos de ellos.

En los días previos al Mundial de Clubes, confirmaron su enésimo 'bombazo': Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, iba a desembarcar en su proyecto y, por ende, a convertirse en uno de los técnicos mejor pagados del planeta. Sin embargo, muchos se olvidaban de uno de los grandes pilares del equipo: el portero marroquí Yassine Bounou.

Inzaghi, como Xabi Alonso, estrenaba su proyecto en este Mundial de Clubes. Parecía que iba a ser un debut maldito para el italiano, ante un Real Madrid reforzado con fichajes de primer nivel y que, de la mano del tolosarra, estaba destinado a hacer una gran presentación en el torneo. Nada más lejos de la realidad: el Al Hilal sometió al cuadro blanco en muchos tramos del partido, desnudando muchas carencias que debe resolver el ex del Bayer Leverkusen si quiere llegar lejos en Estados Unidos.

El encuentro se resolvió con un 1-1 después de los goles de Gonzalo y Rúben Neves, de penalti, en el primer tiempo. Sin embargo, el Madrid pudo llevarse el triunfo con un penalti en el añadido. Pero apareció el héroe de la noche: Bono, que le adivinó las intenciones a Fede Valverde y amargó el debut de Xabi Alonso y del Madrid en Miami. Casualidades de la vida, el marroquí podría haber sido uno de los fichajes de Florentino Pérez hace dos años.

Bono, durante el empate entre Al Hilal y Real Madrid en el Mundial de Clubes / LAP

Dicen que es difícil rechazar a clubes como el Madrid, pero el portero marroquí lo hizo, y no se arrepiente de ello. Yassine Bounou, quien llegó al Sevilla el verano de 2019, se despidió del Sánchez-Pizjuán en el verano de 2023 tras ganar dos veces la UEFA Europa League, un Trofeo Zamora y una nominación como mejor portero del mundo en la gala The Best.

Un Mundial espectacular

Consagrado como uno de los mejores porteros de LaLiga, Bono también brilló por completo en el Mundial de Qatar 2022, donde Marruecos, bajo las órdenes de Walid Regragui, enamoró al mundo con un fútbol pragmático, sacrificado y contundente que consiguió exprimir al máximo sus posibilidades y eliminar a equipos con más calidad y estrellas.

Marruecos cayó en semifinales contra Francia (2-0), después de eliminar a la España de Luis Enrique en octavos de final tras una tanda de penaltis en la que Bono fue protagonista, y a Portugal en los cuartos. El portero del Sevilla, en aquel entonces, paró dos de los tres penaltis de 'La Roja' -el otro lo mandó Sarabia al palo-, demostrando que es un gran especialista en parar penaltis. También lo demostró con el equipo hispalense, deteniendo dos penaltis ante la Roma en Budapest para levantar la séptima Europa League de la historia del club.

El fichaje por el Al Hilal y el interés del Madrid

Con aquel título, Bono decidió poner fin a su aventura en Sevilla y empezó a explorar opciones. A pesar de tener ofertas de clubes europeos, decidió finalmente comenzar un nuevo capítulo en el Al Hilal, dejando 21 millones por su traspaso en las arcas sevillistas. Bayern Múnich y Real Madrid llamaron a su puerta, como comentó recientemente en una entrevista con Canal Sur Radio. "Era la primera opción, es lo que tengo entendido", recordó sobre el club blanco, que quiso ficharlo cuando Thibaut Courtois se rompió el ligamento cruzado.

Bono, con Modric, tras el Al Hilal 1-1 Real Madrid / AP

"La directiva analizó toda la situación, vio que podía ir a la Copa África y perderme un montón de partidos en un mes importante para el Madrid y no se pudo. Además, tenían otras opciones en forma de cesión que les venían mejor", añadió sobre su posible fichaje por el Real Madrid hace dos veranos.

Sea como fuere, Bono es en la actualidad uno de los mejores porteros de la Saudi Pro League y en este Mundial de Clubes ha constatado que su calidad bajo palos sigue intacta. 'Partidazo' contra el Real Madrid con seis paradas, MVP según Sofascore, con un 8,3 de valoración -mucho mejor que Gonzalo, elegido MVP del choque por la FIFA, que tiene un 7,2- y un penalti parado en el añadido.

Bono, en la acción del penalti de Valverde / AP

Sin duda, Fede Valverde y el madridismo soñarán esta noche con el penalti que ha parado. Quién sabe si puede llegar a ser determinante durante la fase de grupos...