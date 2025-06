La selección más gallega

Miguel Méndez ya resolvió las dudas que tenía de cara al Europeo que arranca mañana y en el que el técnico vigués aspira a llevar a la selección española a lo más alto con el equipo más gallego que se recuerda. Porque además del técnico en la relación aparecen la viguesa María Araújo y las ourensanas Paula Ginzo y Raquel Carrera, recuperada esta de una lesión que ha comprometido su presencia en el torneo. Así, Alba Torrens, Paula Ginzo, Raquel Carrera, Andrea Vilaró, María Araújo, Mariona Ortiz, Irati Etxarri, Aina Ayuso, Awa Fam, Iyana Martín, Helena Pueyo y Elena Buenavida serán las jugadoras que tratará de defender (o mejorar) la plata del Eurobasket 2023 en que el España cedió en la final ante Bélgica.

En la lista elaborada por el técnico gallego figuran tres jugadoras que fueron subcampeonas en el Europeo de 2023: la capitana Alba Torrens, Raquel Carrera y Paula Ginzo. A ellas se suman seis jugadoras que debutan en una gran torneo con la absoluta, como Aina Ayuso, Awa Fam, Iyana Martín, Elena Buenavida, Helana Pueyo e Irati Etxarri, así como otras que ya estuvieron en otras competiciones, Mariona Ortiz y María Araujo -para la que también será su primer Eurobasket- y Andrea Vilaró -oro en el Europeo de 2019-.

Las jugadoras gallegas acceden después de recuperar su mejor versión en un tramo de carrera en el que las lesiones han complicado su presencia regular en la selección. Un nexo en común para todas ellas que en los últimos dos años han afrontado lesiones de meses de baja. Pero la constancia las ha devuelto a la primera línea de batalla y Miguel Méndez ha echado mano de ellas.

En las últimas semanas (o días) ha estado en duda el concurso de Raquel Carrera que no ha podido participar en la última fase de preparación. En este sentido Méndez decía que «yo soy partidario de que las jugadoras no arriesguen su salud, y no lo hemos hecho nunca. Si su salud se lo permite, es una jugadora lo suficientemente importante para que, con muy poquitos entrenamientos, ayude al equipo. Seguramente no tendría un papel tan protagonista como ha tenido en los últimos años, pero su aportación al grupo, dentro del vestuario y en la pista, se me antoja fundamental», añadió.

A la lista de gallegos también habría que añadir a Cristina Cantero, entrenadora del Celta, que tras sumarse al equipo técnico de Miguel Méndez afronta un nuevo torneo internacional con la selección.