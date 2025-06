El Céltiga resucita para vivir el éxito

«Lo primero que se me pasa por la cabeza es justicia. No sé si el fútbol nos debía una o dos, pero me voy a esta temporada y es justo. Merecíamos acabar con este ascenso», apuntó Luis Carro en sus primeras palabras.

Sobre lo que fue el choque, reconocía que «acusamos el golpe del primer cuarto de hora. Nuestro inicio no fue bueno. Encima encajamos un gol a balón parado de segunda acción y tenemos psicosis con eso. Luego nuestro gol nos hizo mucho bien y en la segunda parte debimos haber cerrado antes. Nos costó ajustarnos en los primeros minutos, pero en cuanto empezamos a tener un poquito de continuidad en el juego somos difíciles de defender. Y hay que reconocer que el Atios estuvo durante muchos minutos bien, sobre todo en el primer tiempo».

Añadia que «el ascenso sabe mejor después de lo que pasamos el año pasado. Estoy todavía más emocionado que contento, pero me acuerdo mucho de la gente que el año pasado estaba con nosotros y se llevó ese palo y que ahora ya no está. Esto es parte de ellos y de todos los que pasaron por aquí».