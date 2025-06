El Beluso llora, el Cambados celebra

180 minutos, una prórroga y una tanda de penaltis después, el Juventud de Cambados es equipo de Tercera RFEF. Lo es a costa de una Cultural Deportiva Beluso que se adelantó en el marcador en el primer tiempo pero que no fue capaz de conservar su ventaja, y que volvió a hacerlo desde los once metros gracias al error del visitante Ramón. Luego Abraham enviaría su lanzamiento por encima del larguero y Raúl Paredes se toparía con Roberto Pazos. El cambadés Fran certificaría el 3-4 definitivo en los penaltis. Beluso llora, Cambados ríe.

As Laxes presentó un espectacular ambiente, con un lleno hasta la bandera y una nutrida representación de aficionados visitantes. La atmósfera, la emoción, la intensidad corrían a raudales. Otra cosa era el fútbol, con dos escuadras más pendientes de no arriesgar y no cometer errores que de proponer en un terreno de juego de dimensiones tan reducidas como el buenense. Dos o tres pases en línea defensiva, cuando los había, y de inmediato pelotazo arriba en busca de una segunda jugada. Poco más se vio.

Jugadores del Beluso desolados a la conclusión del encuentro. / Santos Álvarez

En medio de la nada los visitantes avisaron con un disparo cruzado de Diego Iglesias en el minuto 19 y los locales golpearon en el 28 con el 1-0. Rocha filtra un pase a Abraham que define de forma perfecta al palo largo de la portería defendida por Roberto Pazos. De ahí hasta el descanso el Cambados intentó dar un paso adelante, pero sin generar juego ni peligro. Lo que sí hubo fue mucha tensión y algún que otro pique, con un trío arbitral que contemporizó sin recurrir a las tarjetas.

En la reanudación los visitantes sí que asumieron más responsabilidades. Pénjamo movió el banquillo y sacó más pólvora con Fran Matos, Paco Reigosa y Ramón. Las dos primeras oportunidades cayeron para los locales en una volea de Rocha por encima del larguero y en un cabezazo de Lope flojo cuando se encontraba en una buena posición, pero la buena se la llevó el Cambados, en un buen pase para Ramón que decide a la perfección dentro del área para el 1-1. En la recta final el Beluso pareció más fresco, tocando en mediocampo y apretando. Millán tuvo una buena opción para marcar en el 85 y el Cambados rozó el gol en el 88 en un centro de Ramón al que no llegó por poco un compañero.

El local Bermu controla el balón ante el visitante Diego Iglesias. / Santos Álvarez

La prórroga volvió a cambiar la tendencia, con el Cambados llegando con muchísimo peligro. Paco Reigosa tuvo una doble oportunidad que sacó Íker primero y luego un rebote de un defensa a córner. Y luego, en el 95 remató fuera un buen centro de Fran Matos en una ocasión clamorosa. Los cambios no acabaron de activar al Beluso, que despidió la prórroga en su segunda parte con una chilena de Lope tras un saque de esquina que se fue fuera.

Todo se iba a decidir en los penaltis, una suerte cuyo inicio se retrasó un cuarto de hora por la invasión del terreno de juego por parte de la afición del Cambados, situada detrás de una de las porterías, en busca de un mejor lugar para poder ver los lanzamientos. Empezó el Beluso marcando por medio de Cadabón y el Cambados fallando por Ramón. Barre y Ortube para los locales y Paco Reigosa y Batallón para los visitantes anotaron hasta el 3-2. Fue el turno de Abraham, el autor del gol buenense, que envió su lanzamiento por encima del travesaño. Fran Matos se encargó de poner el 3-3. Roberto Pazos detuvo el de Raúl Paredes y le dio a su compañero Fran la oportunidad de sentenciar la tanda, el partido y el ascenso. Y no falló. El Cambados es de Tercera.

FICHA TÉCNICA: