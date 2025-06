Gabri Veiga: «La adaptación al Oporto está siendo muy sencilla»

Diez días después de su presentación como nuevo jugador del Oporto, llega el momento del estreno para Gabri Veiga con su nuevo equipo. Sucederá esta noche (00:00 en España) cuando se enfrente al Palmeiras con la duda de si el argentino Martín Anselmi le concederá algún protagonismo en el partido ante los brasileños.

En la víspera de su estreno Gabri Veiga habló y puso de manifiesto lo cómodo y agradable que está siendo el proceso de adaptación a su nuevo equipo. Veiga explicó que «en estos días he comprobado que hay un gran equipo y que la adaptación está siendo muy sencilla». Valoró especialmente el factor favorable que tiene gracias al idioma: «Ya lo he dicho porque el portugués es muy parecido al gallego y entiendo todo perfectanmente. Son todo ventajas en ese sentido». No dudó el porriñés en insistir en que «de alguna manera Oporto para mí es como una segunda casa casi y estos primeros días están resultando muy cómodos. El trato del club, el cariño que me han dado...estoy muy contento de estar aquí».

El gallego se mostró ilusionado con el estreno con el Oporto y hacerlo en el Mundial de Clubes: «Trabajo para tener la oportunidad pero no sé si será ya o no. Lo decide el entrenador. Es ilusionante debutar con el Oporto y más en una competición tan relevante en la que tenemos mucha confianza en poder hacer un buen papel».