Luis Martínez Doreste lidera el Nacional de J70 en A Coruña

El HSN Sailing Team de Luis Martínez Doreste del Real Club Náutico Gran Canaria de Las Palmas, que lograba hacer dos segundos y un primero, y ya es el líder de la general del Maeloc Open de España de J70, con tan solo cinco puntos, mientras el segundo por el momento es el monotipo de Luis Cabíedes del Real Club Marítimo de Santander, el Noticia, cerrando el podio provisional el Patakin de Luis Albert Solana del Real Club Náutico de Palma. En el J70 del ilustre Martínez Doreste, la tripulación la componen amén del gran regatista canarión: Javier Padrón, Adolfo López Quevedo y Ricardo Terrades.

Muy complicada la jornada inaugural del Maeloc Open de España de J70 en aguas de la bahía coruñesa, con unos vientos que soplaron de los cuatro cuadrantes, y que puso las cosas difíciles al soberbio equipo técnico organizado por Marina Coruña… al final se logró comenzar al filo de las seis y cuarto de la tarde y se lograron completar las tres mangas previstas, que concluían pasadas las ocho y media de la tarde.

Fueron tres mangas con vientos del oeste de 8 a 12 nudos, que acabaron siendo muy justos en la tercera y manga. Las victorias parciales eran la primera para el Noticia, la segunda para el lusitano Vasco Serpa del Club Naval de Cascais con su Soly Property Develope, siendo la más postrera para Luis Martínez Doreste. Por parte de la flota gallega el mejor en el debú, el Marnatura del Real Club Náutico de Vigo con el tándem Enrique Freire-Luis Bugallo, y dos tripulantes de excepción como son Yago Osuna (del Club Marítimo de Canido) y Alfonso Crespo (del Liceo Marítimo de Bouzas que acabó de quinto tras acumular sexto, octavo y quinto. El sábado a partir de las once y media de la mañana, comienza en la mar la segunda jornada, con otras tres pruebas por delante… si el viento lo permite.

MAELOC OPEN DE ESPAÑA

Clasificación Jornada 1 (tres mangas)

1º HSN Sailimg Team (RCN Gran Canaria) 2-2-1 = 5 puntos

2º Noticia (RCM Santander) 1-7-3 = 11

3º Patakin de Luis Albert (RCN Palma) 4-4-4 = 12

4º Hang Ten (RCN Gran Canaria) 8-3-8 = 19

5º Marnatura (RCN Vigo) 6-8-5= 19

6º Solyd Property Develope (CN Cascais) 9-1-10= 20

7º Bodega Can Marles de Lucía (RCN Tenerife) 3-12-6 = 21

8º Pazo de Cea (CM Canido) 7-18-2 = 27

9º Let it be (RCN Denia) 10-6-14 = 30

10º Tenaz (RCN Barcelona) 21-5-7= 33

11º Abril Rojo (RCN Vigo) 12-11-11= 34

12º Peixaranha (CN Cascais) 5-10-20= 35

13º Odessa (CN Cascais) 13-17 = 30

14º Abril Verde (RCN Vigo) 15-9-17 = 41

15º Bodegas Villanueva (RCN Vigo) 14-15-12= 41

16º Sailway Academy (CM Canido) 16-13-13= 42

17º Valmy Jotun Magic Marine (CN Marina Coruña) 11-20-15 = 46

18º Correa Kessler (CN Cabanas) 17-14-18= 49

19º Cobra (RCN Barcelona) 18-19-19= 56

20º Irrational Exuberande (CN Cascais) 19-16-19= 54