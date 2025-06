Quique Domínguez: «A la afición le pido que siga siendo la mejor de España y que nos exija mucho»

«Tengo un amigo que está a las maduras, pero sobre todo a las duras, y que fue de los primeros en saber que yo venía aquí. Cuando se lo dije me contestó ‘¡cómo vas a disfrutar! ¡qué bien te lo vas a pasar!’». Con esta anécdota comenzó Quique Domínguez su intervención en el acto en el que fue presentado ayer como nuevo entrenador del Frigoríficos del Morrazo, en lo que también supone toda una declaración de intenciones. «Ese es uno de los grandes objetivos, hacer que toda la gente disfrute mucho», dijo, antes de mostrar su agradecimiento al Cangas «por esta oportunidad tan bonita, que me llega en un momento muy oportuno, de experiencia, de madurez».

El técnico pontevedrés aterriza en O Gatañal después de una prolongada trayectoria en los banquillos en las filas del Academia Octavio (once temporadas), Teucro (cuatro campañas), Mudhar de Arabia Saudí (un año), Valinox Novás (un año) y Anaitasuna, en donde permaneció cinco campañas. En un discurso perfectamente hilado, salpicado de referencias deportivas –citó a Toni Nadal o a Luka Doncic–, mostró alguna de sus obsesiones, como la de formar un equipo, dentro y fuera de la cancha, o la de hacer prevalecer el juego colectivo sobre las individualidades. Y envió un doble mensaje a la afición: «Le pediría que siga siendo la mejor afición de España, animando y empujando, y también que nos exija mucho para que estemos a la altura, que ellos se sientan orgullosos de lo que ven y de cómo lo hacemos». La fórmula del éxito para él está muy clara: «Cercanía, cariño, empatía, apoyo y exigencia». Nada más.

Domínguez junto a Óscar Fernández durante la rueda de prensa de su presentación. / Gonzalo Núñez

El ya técnico del Cangas recordó que «como ya dije el día que se anunció mi fichaje este es un reto muy bonito para mí que afronto con la máxima ilusión y la intención de dar lo mejor que tengo desde el primer día, que creo que es hoy, hasta el último día, el día que salga de este club, que ojalá sea dentro de mucho tiempo». Desde el club, el director deportivo, Óscar Fernández, subrayó que la de Quique Domínguez era «la presentación más importante, porque somos un club de entrenadores, no de jugadores», y agradeció las facilidades ofrecidas por un técnico cuyo perfil «encaja perfectamente en lo que es el Cangas». E incluso se permitió bromear con el hecho de que «ya era hora de que hubiese un Domínguez en Cangas, alguien de la saga más importante del balonmano gallego y posiblemente nacional».

El preparador pontevedrés se muestra satisfecho con la plantilla que tendrá en sus manos. «Me gusta mucho el equipo, es un buen equipo, equilibrado, con jugadores más expertos. El club ha hecho un esfuerzo grande dentro de sus limitaciones y en una Liga tan exigente como la Asobal. Ahora es evidente que queda mucho trabajo por hacer», señala. Y ahí es donde entra su labor. «Yo garantizo que esto va a ser un equipo de balonmano, esa es mi promesa y mis promesas las cumplo siempre», afirma.

Óscar Fernández, Quique Domínguez y Marcos Rodríguez, del patrocinador Mobelrías La Fe. / Gonzalo Núñez

Equipo es la palabra que más repite el que fuera extremo de Teucro y Octavio. «Esto es un juego de equipo más allá del presupuesto que tengas», explica, y echa mano de la pasión de uno de sus amigos por Luka Doncic. «A mí no me gusta porque hay ataques en los que solo toca el balón él», subraya antes de desvelar su filosofía. «Yo necesito que mis jugadores compartan el balón, es una seña de identidad. Claro que después hay jugadores con un talento especial o mayor protagonismo, pero el equipo siempre va a estar por encima de cualquier jugador. Soy un fanático de los equipos, de jugar como equipo. Ahí vuelco toda mi energía», sentencia.

Asume que «queda mucho trabajo por delante» tras el elevado número de altas y bajas en el Frigoríficos. «Los cambios y las decisiones que se toman no son importantes, es lo que haces después para convertirlas en buenas, en positivas», dice. Es el valor que le da al proceso. «En la temporada 2018-2019 tuve una aventura en Arabia [en las filas del Mudhar]. En la primera reunión les pregunté cuál era el objetivo y ellos me dijeron: Ganar. Pero todo lo que te lleva a eso no les interesaba nada», recuerda. Domínguez reconoce que «es en ese camino entre marcarse el objetivo de ganar y conseguirlo, en ese proceso, en donde yo me encuentro más a gusto y pongo todo mi esfuerzo».

«Me gusta la cantera, pero subir no es gratis»

Después de llegar de un Anaitasuna en donde echó mano con profusión de la cantera, Domínguez llega a un club como el Cangas en donde la apuesta por lo de casa es notable. «Yo me encuentro cómodo en este escenario, me identifico con esta filosofía», señala. «Estoy muy cómodo con los jóvenes, porque te escuchan mucho, tienen ilusión y te hacen aprender». Pero también advierte de que «esto no es gratis. Estos jugadores jóvenes tienen que hacer méritos. No basta con ser de la casa, de Cangas, de la cantera. Tienen que demostrar que están a la altura, acompañarnos en este camino», reflexiona.

El técnico pontevedrés valoró la evolución experimentada por el Cangas en los últimos años, significando que «es un club que ha crecido en muchos aspectos. Lleva muchos años en la Asobal, con las diferencias económicas que hay, aunque haya tenido que jugar alguna promoción». Apunta que desde fuera «se ve una estructura estable, asentada, y con la intención de seguir creciendo dentro de los límites y de que somos el Balonmán Cangas», un horizonte en el que incluye « a la base, con muchos más equipos femeninos, o con un conjunto infantil que viene de ser subcampeón de España».