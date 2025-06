Alexander-Arnold será 'Trent' en el Real Madrid hasta 2031: "Es un sueño hecho realidad"

Trent Alexander-Arnold, de 26 años, ha sido presentado como tercer refuerzo del Real Madrid, después de los fichajes del técnico Xabi Alonso y el hispano-holandés Dean Huijsen. El inglés llega gratis del Liverpool, al quedar libre este verano, aunque el club blanco ha tenido que desembolsar 10 millones para que el club de Anfield liberase al jugador antes del 30 de junio para poder estar en el Mundial de Clubes.

Carrilero con llegada y deficiencias defensivas

Alexander-Arnold firma por seis temporadas, hasta 2031, y viene para ocupar la demarcación de carrilero largo en el esquema de Xabi Alonso. Se trata de un jugador de mucha proyección ofensiva que pisa el área contraria con frecuencia y llega a la línea de fondo para servir un buen número de asistencias por temporada. En el debe, su fiabilidad defensiva, que flaquea, lo que obligará al técnico a colocar algún jugador tapando la espalda del inglés en sus subidas. Trent juega con el número 8 en Inglaterra, lo que delata su vocación ofensiva, siendo considerado en su selección carrilero o volante. Destaca por su versatilidad, tiene buen disparo y es un jugador acostumbrado a asumir la responsabilidad. El nuevo jugador del Real Madrid mantiene una estrecha amistad con Jude Bellingham, otro de los motivos por el que el club blanco ha apostado por su fichaje. Desde la planta noble del Bernabéu se quiere tener a Bellingham más centrado, después de su irregular temporada el pasado curso.

El inglés ha pasado el reconocimiento médico antes de cumplir los protocolos blancos en la jornada de fichaje. Firma en la sala de reuniones de la junta del club junto a Florentino Pérez, fotografías mostrando la camiseta número 12 con su nombre ("Trent") en la misma en la sala de trofeos delante de las Copas de Europa, presentación en la 'Ciudad Real Madrid' junto al presidente, donde tomó la palabra primero Florentino y luego el jugador. Y finalmente, rueda de prensa ante los medios de comunicación para cerrar la jornada. Además, ha saludado a Xabi Alonso y a sus nuevos compañeros y mañana viernes se pondrá a las órdenes del técnico tolosarra.

Trent Alexander-Arnold será el sexto inglés que viste la camiseta del Real Madrid. Un mercado, el de la Premier, al que no acude frecuentemente el club blanco, que solo ha tenido seis futbolistas de origen inglés en su historia. Una lista que engrosan Laurie Cunningham (1979-1983), Steve McManaman (1999-2003), David Beckham (2003-2007), Jonathan Woodgate (2004-2006), Michael Owen (2004-2005) y Jude Bellingham (2023-actualidad). Por tanto, Alexander-Arnold será el séptimo jugador inglés que milita en el Real Madrid.

Alexander-Arnold: "Es un sueño hecho realidad"

En su intervención, Florentino Pérez destacó que "hoy llega a nuestro club un jugador que lo ha ganado todo y ha marcado una época en el Liverpool, donde es una leyenda. Ahora quiere seguir construyendo su historia de amor con el fútbol en el Real Madrid". Y luego le agradeció al futbolista haber elegido a los blancos: "Podías haber elegido seguir tu carrera en cualquier otro equipo del mundo, pero has elegido el Real Madrid. Has ganado 9 títulos en el Liverpool, entre ellas una Champions. Todo en 354 partidos con 23 goles y casi 90 asistencias".

El futbolista sorprendió al tomar la palabra y dirigirse a todos en español: "Ficha por el Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Tengo ganas de enseñar a los madridistas mi juego. Sé que es una gran responsabilidad, pero quiero ganar muchos títulos y crecer y disfrutar con los mejores del mundo. Gracias y ¡Hala Madrid!". El inglés llevaba meses estudiando español y se notó en su primer mensaje al madridismo.

En la sala de prensa de Valdebabas se dirigió a los periodistas en inglés y comenzó ratificando lo emocionante que estaba siendo la jornada para él: "Es un día que llevo esperando mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño estar aquí y estoy emocionado por empezar lo antes posible. Es un desafío, un viaje nuevo. Tengo mucha suerte de estar aquí". Trent confesó que entrenar a las órdenes de Xabi Alonso es también una desafío para él: "He crecido siendo fan del Liverpool y Xabi jugó allí. Hemos hablado y le he dicho que era un ídolo de infancia. Es alguien que ha impactado en mi forma de jugar, en mi forma de trabajar duro y tener hambre y los estándares altos. No nos hemos presentado formalmente aún, pero hemos hablado sí".

Posteriormente, confirmó su amistad con Bellingham, pero restó importancia a la influencia de Jude en el fichaje: "He hablado con Jude sobre el Real Madrid, pero no ha sido tan importante para que fiche como la gente cree. La realidad es que el club no necesita presentación. Ha llegado la oportunidad de venir en el momento idóneo. Es un club que está fuera de la realidad para muchos jugadores ingleses. Nunca pensé que podía llegar hasta aquí, por eso hoy es un sueño para mí". El inglés tuvo palabras para el otro lateral blanco, Dani Carvajal: "Dani es un jugador fantástico, que ha ganado muchos títulos y ha sido parte de grandes equipos. Le tengo mucho respeto y eso que ha conseguido no se consigue si no tienes talento y trabajas mucho".

"Ni Alexander ni Arnold, seré Trent"

Alexander-Arnold aclaró también por qué se ha puesto Trent en la camiseta: "Siempre cuando he jugado en Europa, el asunto del nombre era complicado. La gente me llamaba con los tres nombres Trent, Alexander y Arnold. Y para simplificarlo ponemos mi nombre a la espalda y así me conocerán aquí". El futbolista británico apuntó que lo que más le atrae es que "aquí están el tipo de jugadores con los que quiero jugar. Jugar con ellos y no contra ellos es algo que me atrae. Son el tipo de jugadores con los que quieres entrenar cada día y jugar con ellos. Es emocionante y estoy seguro que tendremos una conexión muy buena y poder dar muchas asistencias". Y no se pronunció sobre la posición en la que espera jugar: "Yo solo quiero jugar en el Real Madrid. La posición la decide el entrenador. Tengo que demostrar lo que puedo hacer. Estoy disfrutando el día de hoy con mi familia y amigos. El trabajo comienza mañana para mí".

Finalmente, habló de las similitudes entre el Liverpool y el Real Madrid: "Fútbol es fútbol y allí también se esperaba que ganásemos títulos. Hay que cumplir con esa exigencia". Y terminó revelando que Madrid era el único sitio que contemplaba si salía de Liverpool: "No es un tema de dónde podía ir, siempre he sabido que si en algún momento me iba a ir del Liverpool sería al Real Madrid. Era el único club que podía ser. No ha sido una decisión fácil, pero en un momento determinado tienes que tomar la decisión y creo que ha sido la acertada"