Donde nos lleve el viento: presente y futuro de los hermanos Wizner

Al viento, su tormenta o su encalmada, no se le puede gobernar, aunque se pretenda. Se navega intentando seducirlo y esperas que ese baile te conduzca al puerto que anhelas. Martín y Jaime Wizner acaban de proclamarse campeones de Europa de la clase 49er. Ni se lo esperaban ni les descentra. Aunque sueñan con los Juegos Olímpicos, quizá ya en Los Angeles, asumen la jerarquía actual de Diego Botín y Florian Trittel. Los Wizner agradecen al viento lo que les traiga. «Lo importante es disfrutar de lo que hacemos y del camino», pregona Martín.

Fue Martín, el mayor, quien en 2023 le propuso a Jaime que recuperasen su asociación de infancia y adolescencia. Martín llevaba tiempo sin regatear. Jaime había compuesto dueto con la balear Neus Ballester en 470. «Era un riesgo, pero en familia y trabajando juntos. Estamos contentos», resume el primogénito.

Los hermanos vigueses Martín y Jaime Wizner, durante el campeonato. / Nikos Patis (RFEV)

De los resultados esperanzadores, con acceso al equipo español, se ha pasado al éxito rotundo en Tesalónica. «Era nuestra regata importante de la temporada para renovar estatus a nivel federativo», precisa Jaime. «El objetivo era meternos entre los diez primeros. Para nada teníamos pensado este resultado».

Los vigueses se comportaron con regularidad en aguas griegas. Los campeonatos no se ganan en las primeras regatas. Sólo se pueden perder. «Comparado con nuestros rivales, no habíamos cometido muchos errores durante la semana. Cuando nos dimos cuenta, estábamos en la final luchando con los mejores por el título», describe Martín. A la jornada definitiva del domingo habían llegado segundos, a un punto de los británicos Pank y Grit. Los adelantaron con suficiente margen para tirar después de calculadora en la Medal Race. «Siempre se puede mejorar, pero nos hemos sentido cómodos con nuestra velocidad y nuestra forma de regatear».

Ya habían saboreado las mieles internacionales –campeones juveniles de 49er en 2023; Martín, campeón mundial y continental junto a Pedro Ameneiro en 420–. Este título les permite traspasar una frontera adulta. «Yo todavía estoy asumiendo todo lo que ha pasado», confiesa Jaime. «El primer día es emocionante, rodeado de los compañeros y con todos los mensajes que te llegan».

Mensajes emotivos

Martín agradece especialmente esos «momentos bonitos que te reconectan con la gente con la que has coincidido; sobre todo con esa especial con la que has pasado malos momentos o has ido perdiendo el contacto. Que se acuerden de ti y te feliciten es emotivo. Porque viajas mucho, parece que conoces el mundo, pero al final del día el deportista está solo».

Ya se encarga la propia dinámica de la vela de rebajar la euforia. Recién terminada la entrega de premios toca endulzar el barco, secarlo y desmontarlo. «Lo que menos le apetece a un regatista». En el reparto de papeles, mientras Martín regresaba ya a Vigo, le ha tocado a Jaime trasladar el material a Italia. Ayer aún esperaba un ferry a Barcelona. «No te da mucho tiempo a reaccionar», conviene.

Un paso por delante

Los Wizner dispondrán ahora de un mes de descanso. Después comenzarán a preparar el Mundial, que se disputa del 7 al 12 de octubre en Cagliari. Allí ya competirán Botín y Trittel, los vigentes campeones olímpicos de la clase –la tercera pareja del equipo nacional, Conrad Konitzer y Antonio Torrado,quedó 22ª en Tesalónica–. «Diego y Flo van un paso por delante. Vemos cómo trabajan, lo profesionales que son», admite Jaime. «No he asimilado que estamos llegando a ese nivel».

Los Wizner, con su entrenador. / Nikos Pantis (RFEV)

La contienda interna es siempre un proceso doloroso. Los compañeros colaboran para clasificar al país a la vez que contienden en una guerra civil. Pero los Wizner garantizan su deportividad. «Si tu sueño es ir a unos Juegos y tienes gente de gran nivel por delante, puedes verlo como una pena», reflexiona Martín. «Pero nosotros preferimos entrenar con Diego y Flo y que ellos ganen una medalla gracias a que nos empujamos unos a otros antes que ir a los Juegos y no realizar un gran papel. Tener a los mejores ahí es una motivación». No es que se resignen. «Nosotros vamos a intentar aprender de ellos y si llega el momento, lucharemos por ganar esa plaza. Nada es imposible. Si eso se cumpliese, sabríamos que tenemos el nivel para pelear por una medalla».

Mandará el viento, en resumen, que no se agota en una racha o en una dirección concretas. «La vela es un deporte muy grande. Está la vela olímpica, pero también la oceánica, la de cruceros grandes, la Copa América... Nos gusta todo», resaltan. «El máximo nivel y donde está el regateo más puro es en la clase 49er y los Juegos son el sueño de cualquier niño que los haya visto por la tele y le guste el deporte. Pero es una semana cada cuatro años y la vida, dentro y fuera del deporte, tiene muchos días que hay que vivir».