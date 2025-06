Guillermo Artime, novo adestrador do Valinox Novás

O Valinox Novás xa ten novo director de orquestra para o banco do primeiro equipo. Trátase de Guillermo Artime (Asturias, 1991), quen asumirá o cargo de adestrador principal durante as dúas vindeiras tempadas, logo do acordo alcanzado entre ambas partes.

O club aposta por un perfil novo, preparado e con ambición, co obxectivo de poñer en marcha un proxecto sólido, estable e con vocación de futuro. A chegada de Artime responde á vontade da entidade de recuperar a esencia e a identidade competitiva que sempre caracterizou ao equipo do Baixo Miño, combinando traballo, intensidade e compromiso.

Con tan só 33 anos, Artime suma xa unha ampla traxectoria no balonmán nacional. Na última tempada foi o segundo adestrador do UBU San Pablo Burgos, equipo que milita na División de Honra Prata. Antes, tamén dirixiu á Atlética Avilesina e formou parte dos corpos técnicos das seleccións territoriais de Asturias, onde puido desenvolver a súa capacidade de liderado e análise do xogo.

Esta será a súa primeira experiencia como técnico principal nun club de categoría nacional, un reto que afronta con gran entusiasmo. Desde o primeiro contacto, Artime transmitiu unha enorme ilusión e compromiso co proxecto, destacando a historia, o ambiente e o potencial dun club como o Valinox Novás.