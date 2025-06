La decisión correcta: la renuncia de Roberto López en el Makalu

Roberto López ya casi acaricia la cumbre del Makalu (8.485 m). La distingue perfectamente en el horizonte; un pico elevándose sobre la última planicie. Luego calculará haber alcanzado los 8.132 metros de altura e incluso más. Asciende con energía, sin síntoma alguno de desfallecimiento que le inquiete. Hasta pareciera más brioso que Dawa Finjok, el sherpa que conoció en el Ama Dablan (6.812) en 2022 y junto al que coronó su primer 8.000, el Manaslu (8.163), en 2023. Casi más socio que guía, quizá el tabaco lo lastra.

–Lo voy a hacer –se arenga a sí mismo Roberto, anticipando esa Montaña Negra, la quinta más alta del mundo, en su currículo.

Finjok le tantea la espalda en ese instante y pronuncia la frase que congelará su entusiasmo.

–Oye, que no nos va a llegar el oxígeno.

Al estupor y el enfado le sigue la resignación. Los cálculos de Finjok no admiten réplica. El trecho que aún falta supone cuatro horas y media de camino; media botella, a esas alturas. No le ha negado el Makalu su premio, sino la intendencia humana, pero es igual de inexorable la sentencia. «Te cabreas pero tienes que bajar. No te cuestionas nada más».

En el campo 2. / Roberto López

Lo relata Roberto sin amargura, feliz de haberlo vivido y de contarlo. Expedicionario con escaladas en todas las latitudes, el Makalu le ha regalado momentos inolvidables desde la misma caminata de aproximación: 100 kilómetros en quebrada, explorando valles y durmiendo en las escasas aldeas ubicadas en las laderas, sin carreteras de acceso. Roberto ha dormido en casas de hojalata, ha cantado con las familias alrededor de un fuego alimentado con bosta seca y ha compartido con las manos su dal bhat, un plato tradicional nepalí confeccionado con arroz, sopa de lenteja y otras legumbres. «Es un trekking duro pero espectacular. Había días que no encontrábamos a nadie».

Aislada e inhóspita

El Makalu aguardaba al alpinista lucense –residente en Sabarís– en el límite entre Nepal, China y el Tíbet. «Una montaña aislada, muy inhóspita y exigente. Pero había ido bien», indica sobre la aclimatación. La inició en el campo base avanzado (5.600), ya que el bajo (4.800) queda demasiado lejos de la cima. El proceso incluye varias subidas, con bajada, a los campos superiores: C2 (6.800), ya que el C1 tampoco resulta práctico, y C3 (7.200), en este caso. En ocasiones había que salvar paredes verticales de hielo de 20 o 30 metros, clavando bien el piolet y los crampones, con cuerdas de bloqueo por seguridad. «El cuerpo respondió. No hubo imprevistos».

Vista desde el campo base avanzado. / Roberto López

Llegó entonces ese asalto a la cumbre, «con adelanto sobre lo planificado». Lo acompañaron un italiano, un indio y un alemán, con los que había intimado, además de los respectivos sherpas. A Roberto le hubiera gustado salir desde el C4 (7.400) para acortar el esfuerzo, pero no se estila en el Makalu. El gallego iba a emplear oxígeno a partir de los 7.000 para acortar los plazos. Ascender sin esa suplementación, que enriquece al aire enrarecido que se respira, hubiera alargado la aclimatación hasta los 50 días y él no disponía de tanto tiempo. La agencia que gestiona la actividad le había dejado una botella de oxígeno en el C3 y otra a medio camino de la cumbre. Será la que falle. No es posible rematar la tarea sólo a pulmón. Ese repentino cambio podría provocarle un edema letal.

Botella bajo sospecha

–No me cuadran las cuentas. No me trago el oxígeno ni me lo bebo por las orejas –se quejará a los responsables. Sospecha que quizá la botella estaba menos cargada de lo que debiera. «Pero son cosas que no puedes cuestionar a 8.000 metros de altura».

«Casi lo había conseguido. Sé que puedo. No es normal quedarse por esto. Hay que tener margen», lamenta. Desistió de organizar un nuevo intento cuando le quisieron cobrar 3.000 dólares por las botellas, que suestamente debían llegar desde Katmandú, y los porteos. «Me he quedado con la miel en los labios, sin la guinda del pastel, pero contento en general», valora. «Y he aprendido la lección. Antes nunca había tenido estos problemas. Para la próxima preguntaré cuántas botellas hay, dónde están y a qué presión están cargadas. Ha sido un fallo por mi parte».

Con niños nepalíes del SERC School. / Roberto López

También se negó a pagar un helicóptero en el viaje de regreso –otros 3.000 dólares, a costear entre cuatro–. Le indignaba además que a los sherpas no se les ofreciese esa posibilidad después de haber realizado su trabajo. Así que prefirió volver a disfrutar del paisaje y del paisanaje junto a ellos, con un último trayecto en todoterreno. Ya en Katmandú, antes de tomar el avión de regreso, visitó como siempre el SERC (Special Education and Rehabilitation Center) School de Chapagaun, un centro que atiende a un centenar de niños con enfermedades físicas y psíquicas, a los que mayormente han abandonado. Pudo compartir con ellos algunas clases y entregó a su directora un donativo recaudado entre los amigos.

Con el patrocinador principal. / Rob

El alpinista del Xistra, que en este ocasión ha contado con el patrocinio principal de Stockages Vigo y el apoyo de Xunta de Galicia/Deporte Galego (como DGAN, deportista galego de alto nivel), Federación Galega de Montañismo y Rocodromo Mapache, ya ha retomado la rutina. «Has gastado dinero y vacaciones. Te has entrenado y has puesto todo de tu parte. Te encuentras bien, casi en la cumbre, y no poder llegar por esa previsión de oxígeno fastidia», conviene, pero sin arrepentirse de haberse frenado: «Mucha gente me ha dado la enhorabuena. Fue la decisión correcta. Tengo amigos que hicieron lo contrario y allí se quedaron. No me podía jugar la vida por ver si llegaba. Yo estoy aquí de vuelta y la montaña sigue allí».