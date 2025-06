La MS2 Cup reúne a dos mil jugadores en A Madroa

Cerca de dos mil jóvenes futbolistas participarán los dos próximos fines de semana en la sexta edición de la MS2 Cup que una vez más se disputará en los campos de A Madroa. Ciento cuarenta equipos acuden al torneo de Míchel Salgado y que esta tarde (16 horas) se pondrá en marcha. Las categorías cadete e infantil serán las primeras en saltar a escena y para el fin de semana del 13 al 15 de junio será el turno de los alevines, benjamines y prebenjamines.

El Chelsea, que participa en la categoría infantil, se estrena esta tarde en el torneo a partir de las 18:30 horas contra el Conxo. La presencia de los ingleses es uno de los grandes atractivos de un torneo que trata de reunir en el mismo cuadro a grandes equipos internacionales con los mejores clubes gallegos y al mismo tiempo que también encuentren hueco para que equipos más modestos del entorno de Vigo tengan la oportunidad de medirse en algún momento a esas camisetas legendarias. Michel Salgado contó en ese sentido que también tenía comprometida la presencia del Milan pero que un problema con los exámenes finales lo impidió. Jugarán la edición de 2026 en la que también estará el Real Madrid, según anunció. «Yo no quiero hacer una especie de Liga de Campeones en la que solo jueguen los grandes equipos europeos. No tendría sentido. El plan es que los equipos gallegos tengan la oportunidad de disfrutar de la experiencia de enfrentarse a ellos» explicó Míchel Salgado durante la presentación. Este domingo se resolverán las primeras categorías. Los infantiles tendrán su final este domingo a partir de las 20:30 horas. Poco antes resolverán su categoría los cadetes (19:20 horas). A la presentación de ayer, además de representantes de clubes y de patrocinadores, asistieron también José Ramón Lete, secretario xeral para ó Deporte; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; Roberto Lago y Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del Celta.

Con la resaca reciente del final de Liga, la clasificación del Celta para Europa estuvo también presente en los discursos de los invitados. Míchel Salgado dijo que «ha sido un año especial para todos los celtistas y para mí ha sido una envidia sana ver esa celebración en la que no he podido estar. Me recuerda a la que yo viví en la temporada 1997-98. Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida, entrar en Europa con el equipo de mi casa», aseguró.

«Por primera vez se ha hecho con gente de la casa, con un sentimiento que no recuerdo en el Celta, que ha venido por darle la oportunidad a Claudio, que conocía a los chicos de la casa», recordó durante la presentación del torneo. Michel Salgado considera que la actual plantilla del primer equipo está formada por «una de las mejores generaciones del Celta en estos últimos años».