El American resiste el acoso

Con ocho regatas disputadas, la Galicia 52 Super Series Royal Cup organizada por el Monte Real Club de Yates se acerca a un final en el que se auguran emociones fuertes y un gran espectáculo. El American Magic Quantum Racing se mantiene firme a pesar de algunos errores y el resto de la clasificación se aprieta. Todo es posible aún.

Con un primer y un segundo puesto en las dos pruebas celebradas este viernes, el Alkedo Vitamina, en el que navega Pablo Torrado, fue el mejor del día, logrando ascender de la cuarta a la segunda posición. Cerrando el podio provisional aparece el Platoon Aviation, con otro vigués a bordo, Víctor Mariño. Tras una no muy destacada actuación en la anterior cita en Saint Tropez, la tripulación alemana busca redimirse en Baiona. Aspira a levantar de nuevo la Royal Cup, trofeo que se llevaron en la última edición del circuito.

El campo de regatas situado frente a las Cíes volvió a ofrecer unas condiciones ideales para la navegación, con entre 14-15 nudos de media y picos de 18, con sol y chubascos alternándose en el cielo («no podemos ver la baliza de barlovento», comentaba un tripulante), una visibilidad algo reducida y un viento oscilante. En ese escenario, el Alkedo Vitamina firmó una victoria impecable, liderando desde el principio hasta el final.

El equipo italiano, patroneado por Andrea Lacorte, se impuso gracias a una navegación precisa y una coordinación a bordo sobresaliente. Con el olímpico Álvaro Mariño como estratega, Cameron Appleton en la táctica, y Pablo Torrado a bordo, la tripulación supo leer las condiciones del campo y tomar decisiones clave. «Es una experiencia increíble poder competir con las 52 Super Series en mi club, en mi casa, con mi familia y mis amigos cerca. En el Alkedo me siento muy a gusto. Andrea es un gran líder, nos ha sorprendido a todos. Tiene experiencia en otras clases y ha sabido adaptarse a los TP52 y hacerlo, además, con una actitud humilde y motivándonos a todos», indica Torrado.

El American Magic. / Lalo R Villar

El Sled fue otro de los barcos que ofreció una regata muy sólida, especialmente en los tramos de ceñida. El Paprec francés defendió con éxito su tercera plaza frente al empuje del turco Provezza. En la zona media destacó la lucha entre el Platoon Aviation y el American Magic, en un duelo táctico de alto nivel entre Vasco Vascotto y Terry Hutchinson.

El inicio de la segunda prueba dejó más que patente la tensión y competitividad que se vive estos días en las Rías Baixas, en un campo de regatas en los que los TP52 maniobran con precisión en busca de la mejor posición para la salida. El Alkedo tensó demasiado la cuerda y arrastró al resto de la flota a un fuera de línea. El Comité de Regata pitó llamada general y hubo que repetir la salida.

El Platoon. / Lalo R. Villar

El recorrido fue una carrera de caballos directa hacia la boya de barlovento, en la que el Provezza, que no había ganado ninguna manga, navegó siempre a muy buen ritmo y logró cruzar primero la línea de llegada. Por detrás, el italiano Alkedo se volvía a colar entre los mejores. En tercera posición cruzó el American Magic. El equipo, con dos mujeres entre la tripulación, es uno de los que mayor presencia femenina tiene a bordo. Lara Poljsak revela: «Durante mucho tiempo fui la única chica a bordo del Quantum Racing, pero desde hace tres años siempre hay al menos dos mujeres en el equipo. Me gustaría invitar a más mujeres a la clase. Sería mucho más divertido, aunque lo cierto es que los chicos me aceptaron desde el primer momento y me hicieron sentir muy cómoda».

Los favoritos no pueden relajarse porque aunque el American Magic tiene muchas papeletas para hacerse con el triunfo, lo cierto es que la lucha por el liderato sigue abierta. Se espera que numerosas embarcaciones locales salgan a navegar este sábado hasta las inmediaciones de las islas Cíes para presenciar en directo las dos últimas pruebas del campeonato, programadas una vez más para la una de la tarde.