Vigo tendrá su semifinal en Roland Garrós: Martín de la Puente dará el penúltimo paso frente al número uno del mundo

El tenista vigués Martín de la Puente se ha clasificado este jueves para las semifinales de Roland Garros, al superar la ronda de cuartos del torneo francés. El tenista en silla de ruedas venció en dos sets -por un doble 6-3- al jugador neerlandés Ruben Spaargaren.

Curiosamente el tenista de Países Bajos fue su pareja de dobles en la tierra batida gala, categoría de la que cayeron eliminados este pasado miércoles.

A nivel individual, se trata de la tercera semifinal consecutiva de grand slam que disputa el deportista olívico. En esta ocasión intentará plantarse en la final a costa del número uno del mundo. El japonés Tokito Oda será su rival, este viernes a las 11.00 horas, en la pista Suzanne-Lenglen.

El tenista nipón llega a esta penúltima ronda del torneo, tras haber superado en tres sets al español Daniel Caverzaschi.

«Sueño y ansío la final»

Tras su victoria de este jueves, Martín de la Puente fue entrevistado por el canal de televisión oficial del torneo galo para España, Eurosport, declaraciones que fueron emitidas en el programa 'Pasando bolas'.

«Me quedó un poquito grabada esa final que se nos escapó el año pasado en Wimbledon, y me encantaría, sueño y ansío estar competitivo para que mi tenis me dé las mejores oportunidades. Después llegará o no llegará, pero al menos, darme las oportunidades para yo intentar tomarlas», remarcó el vigués, de cara a superar ese penúltimo paso ante el japonés para plantarse en la que sería su primera final de grand slam.