Marc Márquez: "¿Las 8 Horas de Suzuka? Yo no corro en Suzuka ¡ni loco!"

No está, dicen (aún) en la mente, en la agenda, de Ducati. Pocos se lo creen, pero fuentes muy oficiales, le han asegurado, en Motorland (Aragón), a El Periódico que la fábrica de Borgo Panigale está, ahora, centrada únicamente en seguir manteniéndose como líderes del Mundial de MotoGP y el resto de recursos, que según esas mismas fuentes “no son infinitos, como en Honda”, están centrados en los estudios, investigación y desarrollo del nuevo proyecto 850cc de MotoGP de 2027.

Pese a que no se debe dudar de esa afirmación y aunque Ducati sigue compitiendo al más alto nivel en el Mundial de Superbikes, lo cierto es que, en el último ‘inside’ o video resumen de la actividad del equipo Ducati Lenovo en el Gran Premio de Inglaterra, en Silverstone, ‘Pecco’ Bagnaia, el tricampeón italiano, insistió en la idea de correr, algún año, las 8 Horas de Suzuka, que son, desde siempre, la mítica carrera de resistencia, un auténtico reto, especialmente para las firmas japonesas, pues es tremendamente prestigioso ganarlas ya que las motos con las que se compiten son muy, muy, parecidas a las de gran cilindrada que se vendan a los clientes más moteros.

Video divertidísimo

En el video resumen de Silverstone, muy elogiado por su edición y contenido, curioso, original, interesante y divertido, en el que se muestra un resumen de la actividad del equipo durante todo el GP, en un momento de descanso, en el mismo ‘hospitality’ de Ducati, Bagnaia se dirige al ingeniero jefe de Ducati Gigi Dall’Igna y le dice, medio en broma, medio en serio: “Entonces…Yo, ‘Bubi’ y ‘Petrux’” y, casi sin dejar terminar la frase al tricampeón, Gigi suelta entre risas “…Suzuka”, consciente de que Bagnaia lleva tiempo queriendo correr esa prueba.

Pol Espargaró, ganador de las 8 Horas de Suzuka, con Yamaha. / EL PERIÓDICO

En en el fondo de la grabación se oye un “trabajamos en ello” del propio Dall’Igna, que siempre se ha mostrado contrario a que sus pilotos punteros, oficiales, de MotoGP corran las 8 Horas de Suzuka, por más prestigiosas que sean, en un circuito peligrosísimo, que ha dejado de visitar el Mundial y donde, recientemente, el italiano Luca Marini, hermanastro de Valentino Rossi, se ha destrozado el cuerpo en un terrible accidente probando piezas nuevas para Honda.

Un dato más: en la charla no se nombra en ningún momento a Marc Márquez, pues cuando Bagnaia habla de ‘Bubi’ se refiere a su compatriota Nicolò Buelga, nueva estrella de Superbikes de la firma italiana, mientras que ‘Petrux’ no es otro que el grandísimo campeón, el veterano piloto italiano Danilo Petrucci.

Españoles campeones

Fuentes de Ducati insistieron ayer que nadie tiene en mente, en Borgo Panigale, participar, de momento, oficialmente en las 8 Horas de Suzuka, entre otras razones porque no tienen, dicen, moto para competir en resistencia. Cuando El Periódico ha consultado hoy a Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, actual líder del Mundial-2025 y dominador del campeonato, si le extrañó no ser nombrado en esa charla, el piloto de Cervera (Lleida) comentó con enorme serenidad, contundencia y restándole importancia: “Todo el mundo sabe que yo no correré ¡ni loco! en Suzuka. Desconozco los planes de Ducati, pero todo el mundo sabe que yo no corro en Suzuka”.

Es evidente que si algún día la marca italiana tiene en mente competir al más alto nivel, tal y como, al parecer, le encantaría a Bagnaia, en la prestigiosa y peligrosa prueba reina de la resistencia, no podrá contar con el mayor de los Márquez, como tampoco pudo contar nunca, jamás, Honda, pese a tener al campeonísimo en nómina del 2013 hasta el 2024. Hay que recordar que, de momento, han habido cuatro pilotos españoles que han logrado coronarse vencedores de esa terrible prueba japonesa: Carlos Checa (Honda, 2008), Pol Espargaró (Yamaha, 2015 y 2015), Iker Lecuona (Honda, 2022) y Xavi Vierge (Honda, 2023).