Lágrimas de Lume

No sonó como un pitido final cualquiera. Tampoco los abrazos sabían igual. Un viernes por la noche en la pista del Colegio Apóstol, acompañados en el trance por un nutrido grupo de amigos y familiares, el Lume acababa de escribir el último capítulo de su joven pero intensa vida. Un adiós consensuado, pero no por ello menos doloroso. El equipo vigués de fútbol sala firmó el último acta de una trayectoria que arrancó en el año 2006 cuando el Burguer Chas, un equipo que deambulaba feliz por el Vigo en Xogo, decidió dar un paso adelante en todo los sentidos y entrar en la competición federada. Buscaban más nivel, más orden, más «seriedad» en algunos aspectos y acabaron por encontrar un regalo.

Historia

El Lume –que en sus años de mayor éxito se hacía llamar el Lume Corbatas gracias al establecimiento de la calle Eduardo Chao, el único patrocinador que han tenido en esta travesía– decidió que era mejor echar de menos algo que dejarlo morir de cansancio. El equipo, que ha visto defender su camiseta a jugadores vigueses de enorme nivel, ya mantenía en sus últimos años una estructura bastante estable. Y eso significa que el tiempo acabaría por pasar su lógica factura. Las articulaciones ya crujen más de la cuenta persiguiendo muchachos de veinte años mientras se acumulan los compromisos familiares y laborales. Miki Rodríguez, uno de aquellos que estuvo en su acta fundacional junto a Pablo González, Jon Alonso o Fredo Freitas, ve el final como una parte más del proceso vivido en el club y cuyo adiós empezó a producirse después de la pandemia: «Después de 2020 decidimos seguir jugando pero en local porque era mucho gasto. Teníamos un equipo con seis o siete veteranos y algunos juveniles pero las cosas cada vez costaban más. Nuestro portero Manuel ya tiene 49, hay jugadores de 44 o 45 años y tener que competir contra equipos con veinteaños exigía demasiado físicamente y todos entendíamos que lo mejor era ponerle el broche a esta historia».

Los integrantes del Lume Corbatas en una foto de hace unos años. / FDV

Tampoco los sucesos de la última temporada han ayudado. Su pista, la del Colegio Apóstol, tenía un pequeño problema de goteras. Y resulta que este año los viernes por la noche, que es cuando solían jugar, casi siempre ha llovido. Una circunstancia que fueron solventando con ayuda externa (la del IES Coruxo), con enormes dosis de voluntad pero que fue generando un notable desgaste en el corazón del equipo. Tampoco ayudó que se acumulasen las lesiones (llegaron a tener a cuatro jugadores escayolados al mismo tiempo en alguna mano) y que eso provocase que en algunos partidos apenas tuviesen un cambio. Para ellos, que disfrutaron tanto del camino, la despedida venía casi impuesta. Llegaron los abrazos, las lágrimas y el miedo a que los vínculos creados por el Lume se aflojen. «Es que para nosotros, que nos gustaba competir y ganar, casi era más importante la vida fuera del deporte que el deporte en sí. En el equipo hemos compartido lo bueno, lo malo...nacimientos, bodas, funerales. Hemos vivido juntos un montón de cosas mientras competíamos En el equipo todo el mundo intuye que dejar de jugar no elimina los vínculos, pero los temporaliza un poco más, sabes que hay cosas que ya no serán tan habituales» cuenta Miki. Está visto que hay partidos que no deberían acabarse nunca.

Sus protagonistas vuelven la vista atrás con orgullo. El Lume compitió de forma sobresaliente en local, ascendió a Provincial que ganó en la temporada 2013-14 y ascender a la Preferente Autonómica que ganaron en 2017 y 2018. Y ya de paso dejaron un par de enfrentamientos inolvidables en la Copa Xunta contra el Santiago Futsal (equipo de División de Honor) y al que en una de las ocasiones tuvieron contra las cuerdas (4-5 llegaron a ponerse con un arbitraje más que discutible): «Un día increíble porque la idea era marcar un gol y mira...» Miki sentencia sobre toda la aventura vivida: «Salimos de lo más bajo y nos convertimos en un equipo reconocido y reconocible en Galicia».

Los jugadores del Lume, en una reunión reciente. / FDV

El pasado fin de semana ya volvieron a juntarse. No en torno a un balón sino de una mesa. Y todos reconocieron que sin apenas haber tenido margen para ello sus corazones ya comenzaron a echar de menos esa atadura sentimental. Y en medio de esa especie de funeral irlandés surgieron ideas y proyectos...juntarse para alguna competición de veteranos o aventuras que aparezcan en el camino. Porque ya se sabe que donde hubo Lume siempre quedan rescoldos.