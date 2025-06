Las Cíes, el escenario más lujoso

La Galicia 52 Super Series levantó el telón con una jornada de entrenamiento en la que los equipos que se disputarán la prestigiosa Royal Cup realizaron una primera toma de contacto. El campo de regatas, situado en las proximidades de las Cíes, es la misma zona en la que los TP52 habían competido en su primera visita a Galicia en 2022; un escenario elogiado por sus condiciones ideales y su belleza paisajística.

En aquella ocasión, el viento se había portado con ellos y todo apunta a que en esta edición tampoco les defraudará. «Las condiciones han sido fantásticas. Hemos tenido viento del norte, con 18-20 nudos, con ola, y ha sido impresionante ver como los barcos bajaban de popa y hacían 20 nudos de velocidad. Ha estado genial. Mañana hará un viento parecido, con un poco menos de intensidad pero de la misma dirección; y el resto de semana tendremos viento del sur o suroeste un poco más flojo, pero en principio se va a poder navegar bien todos los días», anticipa María Torrijo, oficial principal de la Galicia 52 Super Series Royal Cup.

Los once barcos de nueve nacionalidades –Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hong Kong, Italia, Sudáfrica, Tailandia y Turquía– realizaron dos salidas de ensayo y completaron varias medias mangas no puntuables. Volvieron a tierra con muy buenas sensaciones. «Galicia nos está ofreciendo un campo de regatas espectacular, con intensidades muy buenas y, sobre todo, con muchas opciones para todos, que es algo que no solemos ver en otras zonas en las que competimos. La gente está encantada con las condiciones en el mar, con lo bonito que es todo en tierra y con la hospitalidad y gastronomía gallegas. Los que no habían venido en 2022 se están quedando impresionados con Galicia», revela Víctor Mariño, regatista gallego del equipo alemán Platoon.

Los competidores, entrenando ayer. / Lalo R. Villar

Será hoy martes cuando se abrirán los marcadores de un programa deportivo que se prolongará hasta el sábado. En cinco jornadas de competición, si se completa la agenda prevista, se disputarán diez regatas técnicas. El pulso, la estrategia y la precisión marcarán la diferencia.

Lista de participantes

Entre los favoritos se encuentran el Platoon del alemán Harm Müller-Spreer, defensor de la Royal Cup tras su victoria en Valencia en 2024; el American Magic Quantum Racing de Doug DeVos, campeón en Baiona en 2022; y el potente Sled, de Takashi Okura, subcampeón en Saint Tropez. Completan el cartel el francés Paprec, el turco Provezza, el sudafricano Phoenix, el francés Teasing Machine, el británico Alegre, el tailandés Vayu, el italiano Alkedo y el hongkonés Alpha+.

La representación española entre las tripulaciones corre a cargo de ocho regatistas: el cántabro Javier de la Plaza y el gallego Víctor Mariño en el Platoon, el balear Pedro Mas en el Alpha +, el cántabro Pablo Arrarte en el Alegre, el también cántabro Nacho Postigo y el balear Joan Fullana en el Provezza, el gallego Pablo Torrado en el Alkedo y el balear Manu Weiller en el Vayu. Ayer otros deportistas destacados se subieron a los barcos para aportar su conocimiento de la zona. Nico Rodríguez navegó en el American Magic Quantum y el Platoon contó con Javier y Jaime de la Gándara. Este último lleva ya más de un año colaborando con el equipo tanto en el agua como en tierra.

La cita, organizada por el Monte Real Club de Yates, es la segunda parada de las 52 Super Series 2025 tras su paso por Saint Tropez. Se podrá seguir en directo a través de la web oficial del circuito y de la Televisión de Galicia.