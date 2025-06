Ter Stegen no se altera por la posible llegada de Joan García: "Sé que estaré en el Barça el año que viene"

Ha vuelto con Alemania. Ha vuelto y para ser titular con Julen Nagelsmann aprovechando Ter Stegen que Neuer, su gran obstáculo, ya se ha retirado. Ha vuelto el capitán del Barcelona, envuelto en un debate sobre su sucesión en la portería azulgrana, pendiente el club de incorporar a Joan Garcia, el meta del Espanyol. "Sé que estaré en el Barça el año que viene", ha declarado el portero azulgrana en la concentración de la selección que prepara la semifinal de la Nations League ante Portugal el próximo miércoles 4 de junio en el Allianz Arena de Múnich.

"Nadie ha hablado hablado conmigo. El Barça es uno de los clubes más grandes y la competencia es normal. Para mí, la situación no va a cambiar", ha dicho con contundencia Ter Stegen, recordando que "está muy ilusionado con la próxima temporada" sin reparar en la posible llegada del cancerbero del Espanyol, una de las grandes sensaciones de la Liga. No se altera en nada el alemán, convencido de que seguirá en el equipo de Flick.

Tiene 33 años y contrato hasta 2028. Por lo tanto, el meta alemán no se quiere ni mover de Barcelona, consciente de que el proyecto de Hansi Flick entra en una nueva dimensión tras haber conquistado tres títulos esta pasada temporada. "Estoy muy ilusionado con la próxima temporada con un equipo muy joven, dinámico y con mucha ilusión. Se ha visto este año. Y ahora, con la experiencia ganada, ojalá seamos más exitosos”, ha subrayado Ter Stegen.

Ha dicho luego que no ha mantenido contacto alguno con Hansi Flick, su entrenador. "No hemos hablado en los últimos días. Tampoco veo razón para hacerlo ahora. No hay una situación concreta sobre la que hablar", ha dicho el capitán azulgrana precisando que "si recuerdo bien, tenemos dos porteros para la próxima temporada: Iñaki y yo" refiriéndose a Iñaki Peña. Sin abordar el futuro de Szczesny, quien no ha contestado oficialmente a la oferta de renovación que le ha planteado el club azulgrana.

Da por liquidado Ter Stegen su largo proceso de recuperación, que le tuvo ocho meses de baja tras la grave lesión que padeció en su rodilla derecha en el Villarreal-Barça de septiembre pasado. Intenta mantenerse ajeno al ruido que se ha generado sobre el interés del Barça en fichar a Joan García amparado por su largo contrato (expira tres años) y su condición de capitán.

"Me siento muy bien, fue una lesión grave la que sufrí. Mi objetivo principal era volver lo más rápido posible y al mismo nivel o incluso mejor que antes. Siempre hay momentos en rehabilitación en los que sufres un revés y las cosas no se sienten como las imaginabas", ha reconocido el portero del Barça, aunque luego ha precisado que "si tienes gente a tu alrededor que saca lo mejor de ti, entonces eso es positivo".