Caza mayor en aguas de Baiona

Tres años después de su anterior presencia en Galicia, las 52 Super Series regresan a las Rías Baixas con uno de los espectáculos náuticos más importantes del mundo. El Monte Real Club de Yates de Baiona vuelve a organizar una de las citas del circuito de los TP52 que cada año recorre puertos emblemáticos del mundo con una flota de veleros idénticos en diseño, en los que la estrategia, la tecnología y el talento marcan las diferencias.

La Galicia 52 Super Series Royal Cup, que se disputará del 2 al 7 de junio, reunirá a más de 500 profesionales que forman parte de los 11 equipos en liza, de 9 nacionalidades, una flota de alto nivel que combina experiencia, innovación y diversidad internacional.

Destacan en ella equipos consolidados como el estadounidense «American Magic Quantum Racing», vigente campeón y máximo ganador del circuito; el «Platoon» alemán, subcampeón en 2024 y firme aspirante al título; o el «Provezza» de Turquía, con un nuevo diseño y mucha ambición. Otros de los equipos que se postulan como sólidos contendientes son el «Phoenix» sudafricano o el «Sled americano». Entre las novedades y los proyectos en evolución, destacan el «Alkedo» italiano, que debuta con una embarcación campeona y una tripulación de élite; el «Alpha +» de Hong Kong, que sigue su ascenso con nuevas incorporaciones y resultados prometedores; y el «Teasing Machine» francés, que avanza en su adaptación al formato tras destacar en regatas oceánicas. Competan la flota equipos como el «Alegre» británico, siempre competitivo; el «Paprec» francés, con una ambición creciente; y el «Vayu» tailandés, que combina profesionalidad y espíritu familiar.

Entre esas tripulaciones hay 11 regatistas españoles empezaron el circuito de este 2025 en Saint Tropez, algo que refleja el peso creciente del talento nacional en la élite de la vela internacional. Son los cántabros Pablo Arrarte, Javier de la Plaza y Nacho Postigo, la catalana Silvia Más, los baleares Jordi Calafat, Matthew Barber, Joan Fullana, Manu Weiler y Pedro Más, y los gallegos Pablo Torrado y Víctor Mariño. Estos últimos competirán “en casa” ejerciendo roles clave en las maniobras y rendimiento de sus dos equipos, el «Alkedo» italiano y el alemán «Plattoon».

“Cuando le pusimos el punto y final a la cita que organizamos en 2022, el feedback recibido nos hizo sentir que todo el esfuerzo había merecido la pena. Porque todos se fueron encantados, con el club, con el evento, con las Rías Baixas, con Galicia. Y estoy convencido de que a los que lleguen a Galicia por primera vez en este 2025 les pasará lo mismo. Porque Galicia no solo se visita: Galicia se vive, se siente y se recuerda. Y no me cabe duda de que muchos de ellos volverán cuando esto acabe”, aseguró José Luis Álvarez, presidente del MRCYB.

“Como gallego y como vigués, para mí es un orgullo ver aquí a las 52 SUPER SERIES, pero sobre todo es un sueño hecho realidad competir a bordo de estos espectaculares TP52 frente a mi gente, frente a mi casa, en el lugar en el que aprendí a navegar. Desde la primera vez que las 52 SUPER SERIES vinieron a Galicia en 2022, todos los equipos quedaron encantados con Galicia, con la hospitalidad del Monte Real Club de Yates y, por supuesto, con la gastronomía. Aquel año vinieron sin saber muy bien qué se encontrarían, desde entonces no han dejado de recordar lo mucho que les sorprendió y ahora regresan sabiendo que van a disfrutar” señaló Pablo Torrado.

Aunque el calendario del evento la enmarca entre el 2 y el 7 de junio, la competición propiamente dicha no empezará hasta el día 3. El lunes será día de entrenamiento para que las tripulaciones tomen contacto con las Rías Baixas; y será el martes cuando se abrirán los marcadores oficiales.