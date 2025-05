El Traviesas organiza una gran fiesta femenina en Bouzas

«Elas tamén xogan», proclaman en el Traviesas Hockey Club desde hace un lustro. El fomento de la participación femenina avanza sujeto a hitos y avatares. Crece, en realidad, desde ambos extremos de edad, que este fin de semana se funden en el pabellón de Bouzas. El equipo sénior, creado con históricas de la OK Liga, disputará la final a cuatro de la Liga Gallega. El club vigués organiza también la final sub 13. No la juega, pero sí habrá amistosos propios en sub 13, sub 11 y sub 9. Unas predican y tutelan. Otras emulan y sueñan. El presente divierte y el porvenir ilusiona.

En el Traviesas militan actualmente 222 jugadores; 68 de ellos, mujeres. Un porcentaje creciente. En la entidad están combatiendo la costumbre del tardío inicio femenino en este deporte. Y con éxito. «Vamos viendo los resultados de estos cinco años por abajo. En categoría benjamín ya son más niñas que niños», precisa la coordinadora, Marina Pérez.

En 2023 se concluyó que se necesitaba un equipo en la cúspide de la estructura. Marina, ella misma jugadora de aquel Traviesas que militó en máxima categoría hace una década, reclutó a sus excompañeras más entusiastas: Lucía Contreras, Clara Palleiro, Noela Pérez, Alba Oya, Noelia Vega, María Urdiales y Marta Ureña. Con ellas resucitó la escuadra sénior y la inscribió en Autonómica.

«Les pedí que volviesen porque nos parecía importante para el proyecto que haya referentes para las niñas y que acompañen a las adolescentes en esa categoría. No sólo lo han hecho, sino que ahora vamos a organizar esta final a cuatro en Vigo. Estoy superorgullosa de lo que han hecho», declara Marina, a la que una luxación con rotura del lábrum ha apartado de la práctica activa durante la última temporada.

Desde la banda ha podido presenciar cómo el Traviesas quedaba tercero en la fase regular. Una gesta considerando que los otros tres clasificados son filiales con escuadras que militan en categoría nacional. La Federación Gallega le ha concedido el papel de anfitrión. El Traviesas se medirá mañana sábado en el Pablo Beiro a las 12:00 al Enxebrares Cambre. Antes, a las 10:00, se habrán medido Raxoi y Berenguela Axiltec. El partido por el tercer puesto (12:00) y la final (19:00) se disputarán el domingo.

"Un duelo duro pero asequible"

Marina espera un duelo con el Cambre «duro pero asequible, hay posibilidades». Se repite el último duelo liguero, en cancha coruñesa, un 0-0 «bastante raro en hockey», admite y revela: «El mejor equipo quizá sea el Raxoi. Depende de con qué plantilla venga». Las sub 23 de estos clubes que hayan jugado en OK pueden participar con el segundo equipo y en tal caso «el ritmo de juego se nota».

No se descarta el título, que otorgaría el derecho a ascender a OK Plata; categoría que disputa el Ponteareas, pero ninguna escuadra femenina olívica desde 2014. Ya anticipa Marina: «Lo tenemos muy complicado. La plantilla es bastante corta, con solo siete jugadoras y dos porteras, y para una liga así la necesitas amplia. Tendríamos que escucharlas y sopesarlo».

Celebración de un gol vigués. / Traviesas

Tiene el Traviesas una fragilidad en su secuencia generacional, con solo media docena de adolescentes, que podrían colaborar en OK Plata, entre las adultas y las pequeñas, a las que queda «mucho camino». Pero el problema podría ser la solución. Dos de sus jóvenes se mudaron el pasado verano al Ponteareas. «Nos hizo daño a nivel de sénior femenino, pero querían jugar Nacional y lo entendemos. De hecho nos gustaría estar ahí para evitar esa fuga de talentos».

Categorías inferiores

El Traviesas también ha asumido la final a cuatro de la Liga Gallega Sub 13. Las semifinales sabatinas serán: Deportivo Liceo-Cambre (17:00) y Compostela-Dolce&Café Escola Lubiáns. Tercer puesto (10:45) y final (17:15) servirán de aperitivo de las mayores el domingo. Y trunfando otros tramos, amistosos internos sub 13 del Traviesas y esos torneos sub 11 y sub 9 entre las locales y Ponteareas, Cambre, Raxoi y Berenguela. Ellas desde luego juegan.