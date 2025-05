Beiro: «Si el presupuesto es el mismo que este año, no podemos salir a competir»

¿Qué balance realiza de la temporada?

Fue una pena no poder meternos en Copa y un fiasco o decepción lo de Italia. Los que ya habían organizado la Copa de Europa del año pasado y a los que habíamos dejado fuera nos estaban esperando con el cuchillo entre los dientes. No hubo manera. Por el resto, bien para lo que hemos tenido y tenemos. No hay más.

¿Cómo enfoca la próxima?

Ahora mismo no lo sabemos. Lo estamos barajando. El año que viene asciende seguro otro equipo en Canarias y puede que uno más, de Tenerife. Hay una sanción pendiente. Si no, sería un equipo sevillano. Nos quedarían dos viajes a Canarias, dos a Andalucía, uno a Cataluña… De ruina. Vamos tan justos, tan pelados, hay que ver todo tan al céntimo, que pasas de un viaje de 1.000 euros en furgoneta a 9.000 en uno de avión. Este año sólo el traslado en Canarias, entre aeropuerto, pabellón y hotel, que era normalmente de 600 o 700 euros, ha costado 1.400. Ya es morir. Tienes que estar pendiente de que Canarias, por ejemplo, no te toque cerca de Carnaval o Semana Santa, cuando se disparan los hoteles. No podemos seguir pendientes de todas esas variables para saber si podemos confeccionar un presupuesto o no.

Partido entre el Iberconsa Amfiv y el Mideba Extremadura en el pabellón Pablo Beiro, en Bouzas. / Alba Villar

¿Cuál es entonces el planteamiento?

Si el presupuesto es el mismo que este año, no podemos salir a competir. Aumenta todo. La vida está cada día más cara, como todos sabemos. El problema es que llevamos cinco o seis años recortando y ya no tenemos de dónde. No hay menos que pagar a los jugadores, que estaban por lo mínimo. Por lo que ofrecemos, ninguno acepta. En viajes pasamos de ir en avión a ir en autobús y de autobús, a furgoneta. Los hoteles han pasado de costar 60 euros la noche con pensión completa a 100 euros con media pensión. A día de hoy lo veo negro y es la primera vez que me sucede.

¿Qué incremento necesitaría?

Nuestro presupuesto actual es de 180.000 euros. Vamos 100.000 euros por debajo de la media. En División de Honor la mayoría supera los 400.000 euros. Nosotros hemos tenido el tercer presupuesto más bajo.

"Charlas pendientes"

Ahora mismo sólo tendría garantizada la continuidad de los jugadores de casa.

Sí. Knight ha tenido un ofertón de Murcia, que casi duplica lo que le pagábamos. Nagwa ya nos había dicho que este iba a ser su último año; se ha casado y quería regresar a su país. Tenemos la duda con Bastian. Y con Finn todo apunta a Marsella.

¿Sigue Iberconsa como patrocinador?

Sí. Tenemos una charla pendiente con ellos. Y con las otras partes. Tenemos que hablar con todo el mundo y enseñar los números. A las administraciones, el día 11, se les envió el cálculo del año que viene y la solicitud de reunión. Estamos a la espera. Desde que yo soy presidente, las subidas que hemos tenido no asumen ni el IPC. Habría que darle una vuelta.

¿Qué espera de las administraciones públicas?

Primero, que nos reciban, que ya sería buena señal. Hasta la fecha no tenemos noticias. Sólo pido que valoren los números que les hemos enviado. Son números realistas, al céntimo. Sé que algunos ya los han comprobado. Tienen que valorar. Hay otros clubes de la ciudad a los que se ha duplicado el presupuesto cuando han subido a máxima categoría. Nosotros sólo pedimos no tener que ir a Albacete en furgoneta. No es saludable para los jugadores ni serio para nadie. Nos vamos los viernes al mediodía, jugamos los sábados y volvemos después del partido, en desplazamientos a Murcia, Málaga…

¿Teme que la gente piense: «Ya está Beiro diciendo que viene el lobo»?

No porque creo que en estos diez años nunca hemos dicho públicamente que viniese el lobo. Se les han enviado las cifras reales. Los salarios que ponemos de los jugadores son el mínimo con las tres franjas que marca la ley: media jornada, seis horas y ocho horas. En los viajes somos superrealistas, con los precios de este año. No es que le quiera pagar 6.000 euros a un jugador o pasarme tres días en Málaga en un hotel de cinco estrellas. Esta liga ha crecido mucho, la vida se ha puesto muy cara y el presupuesto no da. Hay que decidir si seguimos o no. Si entre todos llegamos a la conclusión de que nuestro deporte, muy caro per se, es insostenible, tampoco supondrá la muerte de nadie.

"Se perdería mucho"

¿Qué sería del Amfiv sin equipo en División de Honor?

Es la base de todo. Quizá se podrían mantener las escuelas, pero no sé si tendría sentido. No estarían los referentes ni habría salida hacia ningún lado. Se perdería todo lo demás. Visitamos a 2.000 niños al año en los coles o nos visitan todos los miércoles de 9.00 a 13:00. No se podrían organizar los torneos de integración, las charlas… Somos el club de España que más jugadores ha sacado, el que más impactos genera y el que más actividad social tiene. Se perdería mucho. Yo entiendo que somos un club raro. Normalmente se valora a los clubes por la cantera y se les subvenciona por el número de niñas y niños. Nosotros no los tenemos. Pero hacemos otras cosas que no todo el mundo hace. Cada uno posee su idiosincrasia.

¿Y renunciar a la plaza y bajar de categoría?

Nos lo hemos planteado pero hemos echado números y el presupuesto es el mismo. Del Puertollano nos decían que les había salido más barato jugar este año en División de Honor que hace dos en Primera. Quizá puedas abaratar 10.000 o 15.000 euros...

¿Qué plazo se ha fijado para tomar una decisión?

Si nos guiamos por las fechas de la temporada pasada, hubo que inscribirse antes del 15 de julio. Antes de eso hay que decidir.