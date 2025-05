David Costas, central del Oviedo, se moja por el ascenso: "Soy de Vigo y jugué en el Celta, pero ahora mismo estoy con el Dépor a muerte"

Esto es un pequeño extracto de la entrevista que David Costas, central del Real Oviedo, ha concedido a LA NUEVA ESPAÑA. Mañana saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa, en la que el futbolista habla sobre el posible ascenso directo a Primera División, su relación con el Dépor y su continuidad en el club azul.

El Oviedo se juega el domingo (18.30 horas) poder ser equipo de Primera División la temporada que viene. Para ello, hacen falta piernas frescas, pero también gente con experiencia que guíe al resto del vestuario de cara a jugar finales como la que los azules tienen por delante. Para eso hay gente como David Costas (Vigo, Galicia, 1995), encargado junto a su compañero Dani Calvo de echar el cierre a las puertas de la defensa del Oviedo y de aconsejar a sus compañeros para poder hacer historia.

La primera es obligada. ¿Cómo está el vestuario?

Bueno, al final hay que ser realista, el ascenso no depende de nosotros. Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano como venimos haciendo y no pasa por otra cosa que ganar al Cádiz. Debemos centrarnos en nuestro partido porque lo importante es tener esas buenas sensaciones que estamos teniendo últimamente. El otro día no fue el mejor partido a nivel de juego, pero sí que es verdad que el equipo está siendo sólido. Estamos sacando los partidos adelante y eso es muy importante para el final de temporada.

Lleva mucho tiempo en Oviedo, supongo que ya sea un oviedista más. ¿Cómo se siente poder al fin disputar un ascenso directo a Primera?

Sí, llevo aquí mucho tiempo. Siempre lo he dicho, hablándolo con el club, con la gente que me pregunta por la calle, con mis amigos de aquí de Asturias. Siempre les he dicho que esta es mi casa, que siento al Oviedo como el club más importante en mi carrera y estoy muy contento de estar aquí, muy feliz. Ojalá pueda estar muchos años más y a ver si ese ansiado ascenso directo se puede cumplir. Sería un broche de oro a estos cuatro años que llevo aquí, más ese medio que estuve en 2017. Sería la hostia, hablando mal y pronto.

Hablando de etapas. Quizá sea usted el más indicado para hablar sobre la transformación del club en todos estos años. La llegada del Grupo Pachuca se nota.

Bueno, es verdad que las plantillas año a año van subiendo el nivel. Se notó especialmente con el cambio de propiedad. Se notó la ambición de querer ascender a Primera División, la profesionalidad y muchas otras cosas que antes había, pero no al nivel que las hay ahora. Especialmente a la hora de confeccionar una plantilla sí que es verdad que hay una diferencia grande. Son muchos años, el club va creciendo y la propiedad está haciendo un esfuerzo muy grande porque el club mire hacia Primera, y eso es un cambio importante.

Es gallego, de Vigo y del Celta. ¿Es un poco del eterno rival esta semana o eso nunca?

Sí, sí, ahora mismo, la verdad es que estoy con el Dépor a muerte. Soy de Vigo y jugué en el Celta. Me alegro muchísimo de lo que están consiguiendo con gente de la casa, con Iago Aspas como buque insignia, gran amigo mío. Pero, en este momento, el que nos va a dar de comer a nosotros es el Dépor. Yo soy jugador del Oviedo y me alegraría muchísimo que consiguieran la victoria esta semana.

Le queda un año. ¿Le queda mecha a David Costas para jugar en Primera División?

...