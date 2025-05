No reino do oso branco: a travesía de Sechu López polo Paso do Noroeste

Está escalando Sechu López unha das cristas que a cada treito matizan a monotonía da chaira ártica. Cando acada o cumio, xírase para ollar a José Trejo e Quitín Mira, que seguen as súas pegadas. E alí ás costas percebe unha vacilación tenuamente amarela na brancura infinda. Pronto un vulto que se move, definindo a silueta.

–¿Puede ser un oso? Es un oso –advirte ós seus compañeiros.

O oso polar xira o pescozo cara a eles e ás súas pulkas, esas zorras ateigadas de material, de cores rechamantes. Escoita os seus saloucos. Tenta identificar esa cheiro cecais descoñecido para el. Un dos expedicionarios saca a escopeta. Se o oso carga, disparará. Non fai falla. O único oriúndo dese ermo decide marcharse, ben farto e aborrecido, aínda que mire de esguello ós alleos. Un rei no seu reino.

rejo, Mira y López, sobre el Mar de Hielo que conecta Resolute Bay con Gjoa Haven. / Mar de Hielo 2025

É un dos momentos tan extremos como máxicos que Sechu ven de vivir na expedición Mar de Hielo 2025. O galego, o extremeño Trejo e o murciano Mira conectaron Resolute Bay, na illa de Cornawallis, e Gjoa Haven, na do Rei Guillermo, no norte de Canadá. 750 km, 613 deles a pé, percorridos sobre o xeo en 38 xornadas polas paraxes do Paso do Noroeste. Aturaron treboadas, cegueiras, temperaturas xélidas,a tentación de renderse a cada intre... A convivencia plantexoulles tanto reto como a natureza. Pagou a pena. «Estar nun sitio polo que non vai ninguén é unha pasada», celebra Sechu.

As dificultades comezan antes da primeira pisada. A planificación nunca soporta o test da realidade. Falta parte da equipaxe. En Resolute Bay non aparece o guía que debía acompañalos en motos de neve os primeiros 135 km. Axustarse ó cronograma resulta esencial. Contratan unha avioneta e o adianto permítelles facer noite antes de saír. Recollen neve para derretila e á mañá seguinte tiran co café. Está salgado. «Raspáramos a demasiada profundidade. É cando te decatas que estás nun entorno mariño. Todo o metálico oxídase».

Síntomas de conxelación

Parten esquiando o 6 de abril, co advertencia das autoridades resoando nas cabezas. Durante 400 quilómetros do traxecto non haberá rescate posible, agás que o exército movilice un helicóptero. Paradoxalmente as xornadas iniciais serán as máis sufridas. As zorras lastran e o termómetro marca -28. No segundo día xa sinte Sechu síntomas de conxelación. Coñéceos ben. Amputáronlle a punta do dedo dun pé ó voltar do Annapurna. Hospitalizáronno en Zaragoza para curarlle as mans ateridas no Manaslu, que agora se laian. A carne conserva a memoria. «Con lesións previas tes máis posibilidades de repetir», confirma. «Quedábanme 36 días por diante, sabía que iría a peor e sen tratamento médico»

Desbota retroceder, porén. Aturará a incomodidade, sen quitar nunca as luvas e limitando as manobras. «Sentínme bastante inútil nas tarefas manuais. Os compañeiros liberáronme. Eu tentaba facer todo o meu pero ás veces non era quen de abrirme o arnés».

Compensa de sobra a axuda de Mira e Trejo. Son eles os que dubidan. Queren acurtar as medias diarias, o que descadraría os cálculos. Matinan rematar a viaxe tan pronto estean a tiro do rescate. É Sechu o que conserva o espírito e lles infunde o seu optimismo. Os corpos adaptaránse, as cargas irán diminuindo, as temperaturas subirán algún grao. «O meu traballo era a estratexia pero encuberta, sen impoñela».

–Non podemos rebaixar os obxectivos –arenga.

Sechu acostumouse ás expedicións senlleiras ó Himalaya, aberto logo a contactos pero autónomo. Mira e Trejo son amáis amigos e poden aillalo se estoupa a tensión. A aventura principal é sempre a da alma humana. «Os tres temos certa idade e as nosas particularidades», admite. «Houbo diferenzas, pero as solventamos falando».

A medio camiño ficarán convencidos. «Cambiou o chip», define. Dos 10 km por xornada irán subindo ata os 24 no esprint final. Tamén van axeitando a rutina. De arrincar ó mediodía pasarán a erguerse ás catro da maña para saír ás seis a proposta de Sechu, que aplica mecánicas da alta montaña; de camiñar durante seis horas pasarán ás doce ou trece. En ocasións unen solpor e mencer, separados apenas en tres horas. Un abre vieiro e os outros aproveitan eses carrís. Artellan quendas de 8 quilómetros nas remudas.

Contan cun aliado na outra beira do océano. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia, leva anos colaborando con Sechu. Dende Santiago, vía satélite, vailles anticipando datos vitais. O xeo manténse estable. Atopan algunha fenda pero estreita, sen precisar canoa. O tempo é máis cambiante. Un primeiro temporal péchaos nas tendas durante un día. O segundo, durante dous. O vento sopra de cara, a máis de 50 km/h, e engadiría resistencia. Pasarán ata 17 horas metidos nos sacos, aforrando enerxía propia e combustíbel. «Recuperas sono e ó día seguinte avanzas a tope, moi estimulado, pletórico. Pero deseguida te fundes. Pégache un machadazo».

Ameaza visible e invisible

E están os osos, unha ameaza invisible ó principio. Á escopeta que trouxeron dende España unen un rifle alugado. Aínda que practica escasamente, un disparo á neve, Sechu fuxe das armas de fogo. O temor inicial, que os aconsella transitar ben pretiño uns doutros, esculcando os arredores, pronto desaparece. «Non ves case pegadas e te relaxas. Mentalmente o descartas».

–Igual no vemos ninguno.

Xurde de súpeto ese encontro. Haberá máis. Outro exemplar paseará a 100 metros, desinteresado, mentres acampan –nas noites instalan un perímetro de seguridade, cun cable conectado a cartuchos de aviso–. O último se achegará pero «a distancia prudencial», máis curioso que inquedante. «Os bichos non tiñan actitudes agresivas. Preferían quedar na seguridade dos bloques de xeo. Mirábanse sans. O problema son os vellos que xa non poden cazar e igual lles vale calqueira cousa ou as nais con crías».

As «cousas» son esas tres figuras que agachan a testa e seguen a turrar das pulkas mentras o horizonte esvaece. A profusión de brancura e a ausencia de referencias provoca o «white out»; unha potaxe alba na vista, que os fai tropezar coas fochancas da orografía. Sechu suma os problemas de visión que lle quedaron do accidente que sufriu en 2016. «É incómodo e cansa mentalmente. Acabas o día cos ollos fervendo».

Nada os frea e o Noreste compénsaos coa súa beleza. Conquiren ó Polo Norte Magnético, que o explorador James Clark Ross descubriu en 1831. Non hai constancia documental de que ninguén, dende entón, teña voltado sen medios mecánicos. Sechu permítese o abraio. É una terra de lendas e traxedias, como a desaparición en 1847 do Erebus e o Terror, os barcos capitaneados por John Franklin. «Estes cantís, este xeo que prácticamente ningúen mirou...».

Con oito quilos menos

Gjoa Haven –e un avión comercial– espéraos 187 km despois a -4 graos. Só nos 6 derradeiros atoparán indicios de civilización, como marcas de motos. Chegan coas provisións esgotadas e o corazón cheo. A nova esparéxese e choven as felicitacións; moitas, de expertos ‘polaristas’ que posiblemente non confiaban no éxito de tres novatos. «A xente non se mete nesta zona por algo», convén Sechu, con oito quilos menos e as unllas negras. Só os canadianos da Expedición Akor fixeran algo semellante en 2021. O cambio climático que está a derreter os xeos impedirá seguramente novas travesías andando. O 14 de maio voan a Otawa. Sechu conclúe: «Fixemos historia».