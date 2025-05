Isco, a un día de la final de la Conference ante el Chelsea: "Tenemos menos dinero pero más ilusión"

Menos de 24 horas para que el Real Betis se vea las caras con el Chelsea en la final de la Conference League en el Wrocław Stadium, en la ciudad de Breslavia. Un partido que promete marcar la temporada del club verdiblanco, que después de lograr su clasificación a Europa League, tiene en sus manos el realizar una temporada excelsa si consigue levantar su primer campeonato internacional.

Y junto con Manuel Pellegrini, Isco Alarcón y Marc Bartra han atendido a los medios en el día previo a la final.

Isco: "Sería un sueño levantar la Conference como capitán"

En primer lugar, Isco afirmó que "cuando uno está en la situación de jugar una final visualiza momentos y cosas que pueden pasar. Va a ser un partido muy complicado y este va a ser el primer título europeo en la historia del Betis y sería un sueño levantarlo como capitán".

En cuanto al apoyo de la afición de cara a esta final, Bartra explicó que "en la pasada mañana he paseado por la ciudad unos 20 minutos y he notado la ilusión de este partido. Me encanta lo ilusionados que están y, ya estando aquí, hemos hecho felices a muchas personas y hemos hecho historia. Pero queremos lograr una mayor alegría logrando el título... y ojalá que se pueda dar".

"No tenemos tando dinero pero sí más ilusión"

"Sobre todo es dinero lo que no tiene el Betis y que sí tiene el Chelsea. Somos dos grandes equipos, con muy buenos jugadores. Mañana tenemos un partido muy importante y yo creo que lo que sí tiene el Betis es sobre todo ilusión por este partido, por esta final... y ese es nuestro punto a favor", afirmó entre risas el malagueño.

Y sobre la historia europea que tiene el club inglés en comparación con el Betis, Bartra respondió que "el Chelsea tiene más historia, pero nosotros somos una familia. He visto mucho compromiso desde la pretemporada y hemos alcanzando los objetivos. Ahora estamos aquí y vamos con un grado de compromiso y alegría que van a hacer que esté igualado".

"Recuerdo estar con jugador al lado en finales como Puyol, Iniesta, pero ahora tengo a jugadores como Isco, y tener jugadores tan experimentados como estos al lado es un grado", matizó el central.

"Creer es el primer paso para la victoria"

"Creer es el primer paso para la victoria. Confiamos en nuestra plantilla. Somos una familia, hemos demostrado que somos capaces de ganarle a cualquiera y todos estamos deseando que llegue esa final y poder darle una alegría a nuestra final", afirmó el malagueño.

"Poco que decir y mucho que agradecer"

Y, como siempre, la plantilla bética podrá contar con el jugador número 12 que nunca le falla, su afición. "A la afición del Betis poco hay que decirle y mucho que agradecerle. Nos llevan en volandas allá donde vamos, sea en el campo que sea. Siempre nos acompañan, los sentimos muy cerca en todo momento y mañana es un partido muy especial. Es una final que es muy importante para la historia", explicó Isco.

"Sobre todo me acuerdo de los que han estado en nuestro lado. De mis hijos, hermano, compañeros... vivo por y para ello, y sueño con Isco levantando la Conference", concluyó el Bartra.