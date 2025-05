Florentino aprieta el puño con Xabi, "el espartano de Mourinho" embutido en un traje de Emidio Tucci

Xabi Alonso fue presentado ayer como nuevo entrenador del Real Madrid. Colofón de una historia llena de idas y vueltas y decisiones controvertidas en las que las ganas del donostiarra y la insistencia de la CBF han provocado este desenlace. Un final feliz para el madridismo, para el propio Xabi y para un Florentino que ha afilado el colmillo, intrahistoria que se puede resumir en tres llamadas.

1. PRIMERA LLAMADA: +49...

La primera llamada clave en esta historia se produjo en otoño. Dicen que es la estación preferida de Xabi Alonso, quien decidió abandonar su zona de confort en Leverkusen, donde era amo y señor, para internarse en terreno frondoso. Descolgó su teléfono y al otro lado se escuchó una voz conocida, la de José Ángel Sánchez. Para enero, cuando EL PERIÓDICO destapó el acuerdo, aquella llamada ya había abierto un atajo en forma de cláusula para liberar al tolosarra cuando llamase el Real Madrid. Operación que contó con la complicidad de Fernando Carro, CEO del Bayer, y viejo conocido de Florentino Pérez en otros business. Cuando ayer le preguntaron a Xabi qué día se concretó su llegada al Real Madrid, el guipuzcoano sorteó con elegancia el charco. No le pareció elegante revelar que el Real Madrid le cortejaba desde hacía meses y él correspondía a las carantoñas.

2. SEGUNDA LLAMADA: +55...

La segunda llamada se produjo hace unos días. Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, telefoneó a Florentino Pérez en persona para agradecerle las facilidades que había dado el Real Madrid a los brasileños para sentarse a cerrar la contratación de Carlo Ancelotti. Arrancaba el pasado invierno, dicen que la estación preferida de Florentino, cuando el Real Madrid recibió una llamada formal de la CBF informando de su interés por negociar la contratación de Carletto. "Tiene contrato con el Real Madrid", recibieron por respuesta. Por entonces estaba sentado en el banquillo Dorival Júnior, quien había sustituido a Fernando Diniz en enero de 2024.

Pero la situación en Brasil se complicó y el 26 de marzo, después de que la canarinha fuera goleada por Argentina en El Monumental (4-1), Ednaldo despidió a Dorival y reabrió la carpeta de Ancelotti. “Será Ancelotti o no será”. Ese fue el mensaje que le llegó a José Ángel Sánchez, quien llamó inmediatamente a Xabi Alonso, al que el Bayer apremiaba para que se decidiera sobre su futuro. “¡Aguanta! Los brasileños vienen fuerte a por Carlo”, le dijo. Y Alonso, con la misma cintura que ha mostrado en su presentación con el Madrid, regateó todas las preguntas sobre su futuro. El Madrid dio permiso a Brasil para negociar con el italiano, y tras caer ante el Arsenal todo se concretó. Hasta el Leverkusen, por medio de su CEO, Fernando Carro, abrió la puerta en Madrid a la marcha de Xabi: “Es cierto, hay un pacto de caballeros y puede salir si le llaman”. Brasileños y madridistas acordaron incluso la comunicación conjunta para anunciar la marcha de Ancelotti a Brasil al día siguiente de ‘perder’ la Liga en Montjuic. Pero en el último momento Florentino dio marcha atrás: “Que lo comuniquen ellos. No quiero que parezca una pataleta por haber perdido la Liga”. Nadie se atrevió a discutir la decisión del presidente, que cuentan, desde los pasillos de las oficinas del club, se ha 'florentinizado' más en esta etapa final en la presidencia del club.

3. TERCERA LLAMADA: +34...

La tercera llamada es la más reciente. Justo cuando se asoma el verano, la estación preferida de Mourinho. El propio Florentino estaba a un lado del teléfono y su mensaje no dejaba margen a las dudas: “El tren del Real Madrid solo pasa una vez. Si quiere entrenar al Real Madrid, que esté aquí el lunes entrenando para el Mundial de Clubes”, advirtió el presidente. La opción de Solari, quien llegó a recibir una llamada para que revisase el pasaporte, se esfumó y Xabi, que prefería ganar tiempo trabajando en la elaboración de la plantilla mientras el equipo jugaba en Estados Unidos, tuvo que obedecer la primera orden en su nuevo estatus como empleado del Real Madrid. La segunda llegó poco después, cuando tuvo que asumir que Modric, al que le apetecía quedarse una última temporada, no sería renovado por orden del club.

Lucía Feijoo Viera

La historia, por el momento, se cierra este lunes 26 de mayo. El Real Madrid programó la presentación de Alonso a la misma hora en que estaba prevista la rueda de prensa de Luis de la Fuente en Las Rozas para dar la lista de la selección de cara a la Final Four de la Nations League. Donde por cierto solo aparecería un madridista, que no ha vestido aún la camiseta: el recién fichado Dean Hujsein. La prensa se vio obligada a elegir y la asistencia en Valdebebas, donde nunca antes se había presentado a un entrenador del Real Madrid (?), superó con mucho a la del salón Luis Aragonés de Las Rozas, donde De la Fuente, profesor del tolosarra en su curso de entrenadores, bendecía su fichaje: “Por las preguntas que hacía y las soluciones que ofrecía se veía que tenía madera. Es un gran entrenador y un buen tipo”.

Mientras, Florentino se encerró con su núcleo duro (directivos y empleados) en el pabellón de la Ciudad Deportiva para agasajar a Xabi con una bienvenida muy siciliana: “Todos sabíamos cuál era tu destino. Eres uno de nosotros”. Ni un medio de comunicación en la sala, más allá del aparato de propaganda del club. Una hora y media después del horario anunciado, cuando De la Fuente ya tomaba el vermut y los focos de los informativos apuntaban a Valdebebas, Alonso comparecía en rueda de prensa junto a Emilio Butragueño. ‘Trufas’ ha vuelto a La Familia. En realidad nunca se fue. Y en este último mandato, tras la plácida etapa con Ancelotti, su 'Florentineza' ha apretado el puño. Y Xabi, le guste o no, siempre ha sido para Pérez un "espartano de Mourinho" embutido en un traje de Emidio Tucci. ‘Uno di noi’.