Mbappé se corona Pichichi y Bota de Oro

No, no ha sido el primer año en el Real Madrid que Kylian Mbappé esperaba. Llegó al club blanco con la aspiración de ganar grandes títulos y no lo ha conseguido, teniéndose que conformar con la Supercopa de Europa y la Intercontinental, a expensas de lo que ocurra en el Mundial de Clubs. Sin embargoel astro francés termina el curso con el Pichichi y la Bota de Oro en su vitrina personal.

Marcar 31 goles en 34 partidos de Liga le permiten coronarse con máximo anotador español y también como el mejor artillero de Europa.